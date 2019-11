"Argentina está con Evo": repudian en Buenos Aires el golpe de Estado en Bolivia

"Evo, hermano, el pueblo está contigo", "Evo, no estás solo", "Evo no se va", cantaban las miles de personas que decidieron no plegarse a la postura oficial del Gobierno argentino, que negó que en el país vecino se haya producido la remoción del presidente de forma coercitiva.

Sandra Carreño (centro), secretaria general de la La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa, en Argentina © Sputnik / Francisco Lucotti

Manifestantes en Argentina se solidarizan con el depuesto expresidente de Bolivia, Evo Morales © Sputnik / Francisco Lucotti

La marcha se detuvo frente a las puertas de la Embajada de Bolivia en Argentina © Sputnik / Francisco Lucotti

La manifestación repudió el golpe de Estado que provocó la renuncia de Evo Morales © Sputnik / Francisco Lucotti

"Evo no se va", cantaban los manifestantes © Sputnik / Francisco Lucotti

En Bolivia se viven momentos de absoluto caos producto de la acefalía de Gobierno, la parálisis de los servicios básicos y actividades comerciales y los violentos enfrentamientos en ciudades como La Paz y El Alto, en la capital argentina una multitud de indignados marchó en apoyo a Evo Morales tras su renuncia a la Presidencia del país, presionada por la oposición, según denunció el líder boliviano.

Después del primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en El Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña, y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de noviembre de 2019

​"Estamos concentrándonos con todos los hermanos latinoamericanos, con las hermanas organizaciones argentinas para repudiar todo lo que nos pasó ayer en Bolivia, el golpe de Estado que nos han dado", dijo a Sputnik Sandra Carreño, secretaria general de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa en Argentina.

"Estamos en pie de lucha, vamos a defender y no vamos a dejar de lado a nuestro presidente, el pueblo boliviano está con él", dijo.

El Frente de Izquierda y agrupaciones sociales como Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otros, realizaron unay posteriormente por la zona de Retiro. Carreño llamó "cómplice" al presidente argentino, Mauricio Macri, por no solidarizarse en contra del golpe de Estado y denunció que a sus familiares en Bolivia los están amenazando para que no se manifiesten a favor de Evo Morales.

Durante los minutos en los que la columna de manifestantes se detuvo frente a la sede diplomática, comenzaron a viralizarse los videos de la represión en la ciudad de El Alto para denunciarla ante los medios de comunicación presentes.

Militantes en #Argentina durante la marcha en repudio al #GolpeDeEstado en #Bolivia denuncian que hay muertos por la reprensión en la ciudad de El Alto pic.twitter.com/ekg9YE71pD — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) 11 de noviembre de 2019

