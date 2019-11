Así reaccionan en América Latina a la liberación de Lula

Presidente @jairbolsonaro enaltece @SF_Moro após decisão do STF que liberta LULA. Não tenho dúvidas que esse jogo virará! O Brasil não aceita mais o show dos bandidos do PT, PCdoB, Piçóu etc! Paciência e inteligência! Sei que o jogo virará rapidamente! 🇧🇷. https://t.co/bFTP35N9TH