Vídeo: el brutal secuestro de una alcaldesa boliviana que apoya a Evo Morales  

En el marco de las protestas contra el supuesto fraude cometido por el Gobierno de Morales ​en las elecciones del 20 de octubre, Arce fue secuestrada en el edificio de la alcaldía y agredida brutalmente.

Vean cómo llevan a la alcaldesa de Vinto, del MAS, en #Bolivia. Esto es parte del plan de golpe de Estado, los grupos de choque, la política del terror que despliega la derecha con Camacho a la cabeza. #6Nov pic.twitter.com/KuhYqg80xz — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) November 6, 2019

​La alcaldesa corrió descalza por la calle entre empujones, hasta que cayó al suelo y fue arrastrada durante casi cinco kilómetros. El grupo de agresores la roció con pintura y le cortó el pelo al grito de "asesina".

"Y si quieren matarme, que me maten", exclamó la alcaldesa ante las cámaras, rodeada por jóvenes que la sujetaban, con el rostro cubierto con mascarillas.

Arce aseguró estar dispuesta a dar su vida por el "proceso de cambio", como el oficialismo denomina al movimiento que llevó al poder Morales en 2006. "No tengo miedo, estoy en un país libre", afirmó entre el griterío.

"Si los vinteños me lo piden. Si lo movimientos de los vinteños vienen y me piden que me vaya me voy a ir", dijo Arce.

Según la Agencia, luego de cuatro horas de sufrimiento, Arce fue rescatada por la Policía. Los agresores también incendiaron y dañaron el edificio de la alcaldía.

Además, el mismo día que Arce que agredida, cientos de mujeres campesinas indígenas afines al Movimiento Al Socialismo fueron atacadas por expresar su respaldo a Morales. El autor del hecho fue un grupo de motociclistas perteneciente al grupo armado 'Resistencia cochala', afín al opositor Comunidad Ciudadana, según publicó la Agencia Boliviana de Información.

Además, ese mismo miércoles en Cochabamba, murió un estudiante de 20 años, la tercera víctima fatal desde el estallido de violencia que ya casi lleva tres semanas.

"El miércoles ha sido uno de los días más tristes que la historia política boliviana pueda recordar en mucho tiempo. Puede ser calificado como el día de la vergüenza, de la ignominia, del suplicio y del martirio", dijo en conferencia de prensa el vicepresidente Álvaro García Linera.