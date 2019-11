Ombudsman protege a 59 indocumentados contra abusos de autoridades migratorias mexicanas

Las medidas de protección fueron otorgadas "luego de recibir una queja y solicitud de medidas cautelares promovida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)", informó el organismo independiente.

Los defensores de los derechos de migrantes realizaron una visita a ese centro de detención de esa ciudad, capital del estado que ocupa la franja este de la península de Yucatán, con costas frente al Caribe, donde hicieron tres hallazgos sobre las prácticas del Instituto Nacional de Migración (INM).

En primer lugar, que "el personal del INM les impedía (a los migrantes) presentar sus solicitudes de asilo".

Descubrieron además que "algunas personas llevaban hasta 100 días detenidas en la Estación Migratoria".

"Estación" es el nombre de las bases de agentes migratorios que los defensores consideran un eufemismo, para referirse a los centros de detención, donde los extranjeros están "privados de su libertad".

El tercer descubrimiento fue que "muchas de las personas detenidas que no hablan español, no conocían el estado de su proceso y no cuentan con acceso a un traductor".

Las medidas ordenan al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) "informar a las personas detenidas sobre su derecho a buscar y recibir asilo en México".

Asimismo, las autoridades deberán tramitar cualquier solicitud presentada de manera inmediata y "están obligadas a brindar atención médica y psicológica a las personas que la solicitaron".

También deben analizar "la adopción de medidas alternativas a la detención en las estaciones migratorias, para las personas que han solicitado asilo en el país".

Las condiciones en las que las personas migrantes son detenidas en este país "no solo violan la Constitución mexicana y los tratados internacionales, sino que son crueles, inhumanas y degradantes", dijo le CNDH.

Por ejemplo, la mencionada Estación Migratoria está contigua a las instalaciones de la Policía Federal, un cuartel que intimidan a los migrantes detenidos, y colindan con el campo de tiro de práctica de los agentes federales.

"Durante todo el día las personas privadas de libertad escuchan detonaciones de armas, algunas de ellas se encuentran huyendo de la guerra o la violencia armada en sus países", lo cual genera un estado de "estrés y pánico" en ellas, dice el documento.

En el primer semestre de 2019, alrededor de 144.000 indocumentados fueron detenidos por autoridades migratorias en México, y de ellas 50.000 solicitaron asilo, según cifras oficiales.

Desde que México firmó un acuerdo migratorio con EEUU en junio pasado, fueron desplegados unos 25.000 guardias nacionales en las fronteras, que endurecieron los controles, y las detenciones de indocumentados por autoridades estadounidenses descendieron un 70%.