Organizaciones sociales de Colombia celebran respaldo de Corte Constitucional al aborto

"Con su decisión de rechazar la solicitud de nulidad de la sentencia (...) la Corte envía un mensaje claro en el sentido de que los derechos no se pueden reversar (dar marcha atrás) y que cualquier discusión o regulación debe respetar el derecho fundamental a la IVE que ganamos las mujeres colombianas en 2006", dijeron en un comunicado las organizaciones firmantes.

Según la Corte, los senadores que pedían la anulación no están legitimados para solicitar la nulidad de la sentencia SU-096 de 2018 porque "(i) no fueron parte dentro del proceso, (ii) no estuvieron vinculados en el trámite y (iii) no demostraron ser terceros afectados con la decisión", según explicó el alto tribunal, citado por las organizaciones.

Los 21 senadores, la mayoría del partido de derecha Centro Democrático (que lidera el senador y expresidente Álvaro Uribe), pedían que se anulara el fallo tras aducir que cuando la Corte los exhortó a regular la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) les dijo cómo tenían que hacerlo, por lo cual, según los legisladores, se desconoció el principio de separación de poderes.

Entre las organizaciones que celebraron la se cuentan Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y Women's Link Worldwide.

En su ratificación, la Corte reiteró que el Ministerio de Salud debe expedir una regulación sobre el aborto en el país, y exhortó al Congreso para que regule el derecho fundamental de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y avanzar en la

Desde hace trece años en Colombia las mujeres tienen derecho a exigirle al sistema de salud que les preste el servicio de aborto, sin dilaciones, sin prejuicios y sin maltratos en tres casos que contempla la ley: cuando su salud o su vida esté en riesgo, cuando el feto presente una grave incompatibilidad con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.