López Obrador ofrecerá a Fernández fortalecer las relaciones de México y Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibe al mandatario electo argentino Alberto Fernandez, a quien ofrecerá fortalecer la relaciones económicas y comerciales, en un almuerzo no oficial.

"Vamos a fortalecer las relaciones económicas y comerciales; en lo que podamos, vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina, para que el pueblo argentino con el nuevo Gobierno puedan enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar", dijo López Obrador.

El mandatario mexicano aseguró que su país brindará a Buenos Aires toda la ayuda que pueda.

"Lo haremos (…), como lo estamos haciendo con países de Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades, buscando que no haya crisis económica en el continente", expresó López Obrador en una llamada a Alberto Fernández para felicitarlo por su triunfo en las elecciones argentinas del 27 de octubre.

El presidente mexicano también señaló: "Es importante que se conozca nuestra experiencia, de cómo ya no seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado", aludiendo a sus constante crítica al neoliberalismo.

El líder de la izquierda nacionalista mexicana agregó que compartirá con el líder argentino, quien llegó el fin de semana a este país, que "ya no hay que seguir el camino trillado de siempre, hay que optar por cambios, en equilibrio, mantener variables macroeconómicas, ser responsables, aplicar una auténtica política de austeridad, no permitir la corrupción, ser muy estrictos en el combate a la corrupción que no haya lujos en el Gobierno".

​Expresó además su orgullo haber reducido los gastos de la Presidencia de la República mexicana de 190 millones de dólares a poco más de 40 millones de dólares gracias a que su administración suprimió todos los "gastos superfluos", y siguiendo su consigna de que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

La disputa entre Venezuela y El Salvador

El presidente mexicano anunció que se mantendrá al margen de la disputa entre los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador, y Nicolás Maduro, de Venezuela.

"Ahora que se pelearon, que hay diferencias entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de El Salvador,, porque los dos son pueblos hermanos, que nosotros respetamos", dijo el jefe de Estado mexicano en su conferencia de prensa diaria.

En un comentario acerca de las relaciones de su administración con el resto de América Latina, López Obrador subrayó: "Somos respetuosos, prudentes, sin protagonismos excesivos, sin buscar la confrontación".

"A veces no les gusta a algunos que actuemos de así: respeto a los gobiernos de América Latina y respetuoso del Gobierno del presidente Donald Trump, porque él nos respeta", agregó.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que nada más se debe "cuidar que las hegemonías no quieran avasallar a los pueblos".

Señaló además que "ningún país, ningún gobierno, ninguna hegemonía tiene el derecho de intervenir en la vida de otra nación".

El líder de la izquierda nacionalista mexicana enfatizó que su política exterior es de no intervención, respeto a la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

El 3 de octubre el Gobierno de Bukele dio un plazo de 48 horas a los diplomáticos de Venezuela para abandonar El Salvador, tras desconocer la legitimidad de la administración Maduro.

Caracas respondió la expulsión de sus diplomáticos de El Salvador con una medida simétrica, informó el mismo día el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio, y desde el inicio tomó distancia de Venezuela y proclamó a EEUU como su aliado histórico.