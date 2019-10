Presidente de Ecuador llama a movimiento indígena a asistir al diálogo

"No hay como mentir, la palabra del ser humano, la palabra de un hombre, la palabra de un mandatario, la palabra de un dirigente social debe ser (…) no mentir. Por favor les rogamos cumplir con su palabra, acudir inmediatamente al diálogo (...) me parece extraño además una falta de cortesía con las otras personas que gentilmente han acudido", dijo Moreno en referencia a la ausencia de la Conaie, durante la mesa de diálogo que mantuvo con diferentes sectores sociales en el Palacio de Gobierno.

Previamente, la Conaie, dijo en un comunicado que sus representantes no asistirían pues tenían programado entregar a la delegación de la ONU en Ecuador y a la Iglesia ecuatoriana, el Programa Económico elaborado por el Parlamento Popular

"Siendo respetuosos de la formalidad establecida con la comisión y el mismo gobierno para el avance del proceso de diálogo, comunicamos que no asistiremos a la reunión convocada en horas de la mañana y a la vez nuestra predisposición a mantener el encuentro con las autoridades de gobierno, el día de mañana jueves 31 de octubre, (…) en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana", dice el comunicado de la Conaie, que reproduce una contestación que habría sido enviada el miércoles 30 al gobierno y que se hizo pública este jueves 31.

En la mesa de diálogo, en la que se analizaron opciones para focalizar los subsidios a los combustibles, participaron representantes de diferentes sectores sociales así como de transportistas y taxistas.

En representación del Gobierno asistieron los ministros de Finanzas, Richard Martínez; de Gobierno, María Paula Romo; de Trabajo Andrés Madero; de Transporte, Gabriel Martínez y el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones.

Durante el encuentro, al referirse a las protestas, Moreno afirmó que las muertes deberán ser investigadas por la Justicia que deberá establecer las causas, pero aseguró que ninguna muerte obedece a "una bala de militares o de policías"

El presidente añadió que las puertas del Palacio Presidencial siempre estarán abiertas para todos, "inclusive para los que no han venido; ya vendrán (…) porque entiendo que son gente de honor, gente de palabra", enfatizó.

Alrededor de 72 mesas de diálogo, con la participación de diferentes sectores sociales, se han abierto para tratar el tema de la focalización de los subsidios.

En la reunión Moreno también destacó que el diálogo se mantendrá activo con todos los sectores sociales, y aseguró mientras este no termine no se suscribirá un nuevo decreto.

Como parte de los diálogos, el Primer Mandatario ecuatoriano se reunió con representantes de algunas agrupaciones indígenas, entre ellos Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades; José Quenama, presidente de 6 nacionalidades Cofán (indígenas de la amazonia del país) y Cofan Nivaldo, presidente de la Comunidad Cofán.

La Conaie, junto con otros movimientos sociales concluyeron en la noche del 13 de octubre las protestas que mantenían en todo el país, tras un acuerdo con el gobierno, que un día después derogó el decreto con el que suprimió los subsidios a los combustibles y posteriormente instaló mesas de diálogo para establecer mecanismos que permitan focalizar ese subsidio a quienes realmente lo necesiten.

Durante las movilizaciones y protestas hubo saqueos y destrucción de bienes, vandalismo y una serie de hechos violentos sin precedentes en la historia del país.

De acuerdo con el último informe de la Defensoría del Pueblo, durante los 12 días de protestas hubo 10 fallecidos, 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos; la Conaie dijo que otra persona falleció ese día a consecuencia de las protestas.

Según datos del Ministerio de Gobierno, durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.