Bolsonaro desautoriza a su hijo y dice lamentar que se hable de posible nueva dictadura

Al ser preguntado por esas declaraciones, el presidente respondió: "Pregúntenle a él, él es independiente, tiene 35 años si no me equivoco (…) si dijo eso, que no lo sé, lo lamento, lo lamento mucho", afirmó, según recoge el portal de noticias G1.

En una, el diputado aseguró que si la izquierda "se radicaliza" el Gobierno quizá tendría que instaurar un nuevo AI-5.

El AI-5 (Acto Institucional número 5) inauguró, en 1968, el periodo más represivo de la dictadura militar brasileña (1964-1985), se anularon los derechos civiles y el presidente adquirió poderes para clausurar el Congreso Nacional, entre otras medidas.

"El AI-5 ya existió en el pasado, en otra Constitución, ya no existe, olvídate, se va a acabar aquí la entrevista, pregúntenle a ellos, quien sea que hable del AI-5 está soñando, ¡está soñando! No quiero ni dar noticia en ese sentido", dijo el presidente, visiblemente contrariado ante las preguntas de la prensa.

El hijo de Bolsonaro, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y es el portavoz del partido oficialista, el Partido Social Liberal (PSL), habló de la posibilidad de una nueva dictadura cuando fue consultado por la victoria de la izquierda en Argentina y por las protestas de Chile.