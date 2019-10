Excongresista fujimorista: fallo sobre cierre de Congreso va a llegar a destiempo

LIMA (Sputnik) — El mayor partido opositor peruano, Fuerza Popular (fujimorista, derecha), considera que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalidad de la disolución del Congreso va a llegar a destiempo y no va a dirimir la cuestión de manera eficiente, comentó a Sputnik Carlos Tubino, excongresista de la agrupación.

"Esa decisión (de que el TC admita la demanda) nos parece en general positiva, lo que nos preocupa es que estamos a tres meses de las elecciones (para un nuevo parlamento) y no vemos que se vaya o quiera tomar una decisión a tiempo para resolver esta cuestión, sino que se dará una decisión que sirva para atender otra situación, pero no esta", afirma Tubino.

El TC decidió admitir la demanda presentada a inicios de octubre por el expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, en nombre del Legislativo.

Esta demanda va dirigida contra el Ejecutivo, a quien se le acusa de haber decretado un cierre inconstitucional del parlamento y, por tanto, se pide que se restituya el Congreso que disolvió el presidente, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre.

Sin embargo, luego de que el TC haya aceptado admitir la demanda, surgió la controversia pues el tiempo que le tomaría al organismo alcanzar una sentencia sería de entre tres a cuatro meses.

En menos de tres meses ya se habrán celebrado las elecciones para votar a los representantes del nuevo Congreso en unos comicios que el Jurado Nacional de Elecciones ya puso en marcha y tendrán lugar el 26 de enero.

"Al admitir la demanda no parece que se haya considerado la premura de tiempo que se requiere para tomar una decisión final sobre lo que ha sucedido con la disolución del Congreso", denuncia el exlegislador fujimorista.

Ante este panorama, varios constitucionalistas indicaron que el fallo del TC , incluso si es favorable a los intereses del Legislativo, no podría revertir el cierre del Congreso sino que serviría para sentar un precedente jurídico para futuras situaciones similares.

Otra controversia surgida luego del cierre del Legislativo busca aclarar si los congresistas cesados pueden postular a las elecciones de enero próximo en un país donde la reelección consecutiva está prohibida.

"De acuerdo a la Constitución, todo peruano tiene derecho de ser elegido. No es posible que a los congresistas que hemos sido cesados se nos diga que no podemos participar en dos procesos electorales (...) Nosotros consideramos que seguimos en el mismo mandato para el que fuimos elegidos en 2016 y participar en estas elecciones no puede ser catalogado como ir a una reelección", dice Tubino al respecto.

En las elecciones de enero de 2020 se elegirán representantes cuyo mandato culminará en julio de 2021; en julio de 2021 asumirán unos nuevos para un periodo regular de cinco años junto con un nuevo presidente.

El excongresista Tubino denuncia que el primer ministro, Vicente Zeballos, manifestó que los congresistas cesados no podrán participar "ni en las elecciones ni en las de 2021".

A entender del fujimorista, esto revelaría "la intencionalidad del Gobierno de que no se cumpla la Constitución de Perú", aun cuando dentro de Fuerza Popular no hayan decidido qué militantes se van a presentar para los comicios próximos.