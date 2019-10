Adobe recibe licencia de EEUU para operar en Venezuela

"Me alegra sobre todo porque puedo conservar las aplicaciones [especialmente Lightroom] en el cel [móvil] que era o que más me preocupaba", indicó a esta agencia Rosana Silva, fotógrafa.

El día en el que todos los usuarios de Adobe cuyas cuentas se crearon en Venezuela se preparaban para que la empresa las suspendiera (en Photoshop, Adobe Stock, Ilustrator, InDesing, Experience Design, Premiere Pro, entre otros), recibieron a las 3:00 hora local (7:00 GMT) un mensaje, pidiendo disculpas y explicando que las condiciones habían cambiado.

"Nos complace informarle que, en las pocas semanas desde nuestro último correo electrónico, hemos recibido una licencia del Gobierno de los Estados Unidos para proporcionar todos nuestros productos de medios digitales y servicios en Venezuela (…) lamentamos cualquier inconveniente o preocupación que esto haya podido causar", dijo la empresa en el mensaje enviado por mail a los usuarios.

Este cambio tranquilizó a muchos clientes venezolanos que en menos de un mes no habían podido migrar o almacenar toda la información que tenían respaldada en las nubes Creative Cloud y Document Cloud.

"En mi caso, es tremendo alivio, anoche seguía muy preocupado porque iba a perder información valiosa de muchos años de trabajo que no tenía dónde almacenar en este momento, y es un alivio, pero me pregunto, ¿qué va a pasar después, y si después le quitan la licencia? realmente esto genera inseguridad", dijo Roberto Mora, usuario de Adobe.

Algunas compañías tuvieron que abrir nuevas cuentas de Adobe en el extranjero, lo que implicó gastos o cambiar presupuestos a sus clientes, como es el caso de ConAcento Media Group, una empresa venezolana de diseño.

"Ya nosotros estábamos haciendo toda la migración, no de plataforma, sino de país, abrimos cuenta en Colombia, y toda la información la pasamos a la nueva cuenta en Colombia, y eso implica transferir el costo a los clientes, había opciones basadas en códigos abiertos, pero no ofrece todas las capacidades de diseño de Adobe, y preferimos hacer eso, ya los clientes de Venezuela y Colombia tendrán que pagar con base al pago en Colombia, porque no vamos a seguir corriendo riesgos", explicó a esta agencia Cristian Fuentes.

"El juego de hoy sí, mañana no, no conviene a las empresas", añadió Fuentes, ante el anuncio de Adobe.

Es que anteriormente la compañía estadounidense no dio opciones para las cuentas venezolanas, simplemente les informó que todas sus suscripciones, aún cuando estuvieran pagas por un año, iban a ser canceladas a partir del 28 de octubre

Esta situación se registra dos meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe casi todas las transacciones entre individuos y empresas de su nación con Venezuela.