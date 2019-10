Entre promesas de un metro y más seguridad, bogotanos eligen su alcalde

"Hoy esperamos que Colombia tenga una gran participación ciudadana, que los colombianos elijan a conciencia y bien. De tal manera que invitó a todos los colombianos a votar, a votar masivamente, a votar temprano, y a que hoy salga fortalecida la democracia colombiana", dijo el presidente Iván Duque al dar apertura a la jornada electoral a las 08.00 horas (13.00 GMT).

Este día están convocados a las urnas, solo en Bogotá, 5.846.423 personas, las cuales podrán sufragar en 816 puestos de votación en toda la ciudad hasta las 16.00 horas (21.00 GMT), cuando cerrarán las urnas para elegir, entre otros, concejales y miembros de las Juntas de Administración Local.

Bogotá, por ser distrito capital, no participa en la elección de gobernador, como sí ocurre en el resto de Colombia, donde están convocados —aparte de Bogotá— un total de 30 millones 756.239 ciudadanos para elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales.

Del total de sufragantes que hay en el país, 1.678 son extranjeros que fueron habilitados para votar luego de que cumplieron con los requisitos necesarios para poder hacerlo, la mayoría de ellos (368) venezolanos.

"Bogotá ha sido mi hogar en los últimos siete años luego de que dejé Maracaibo (Venezuela), por la situación que vive mi país, así que lo mínimo que puedo hacer es salir a votar", dijo a Sputnik Luis Eduardo Salamanca, un profesional en Derecho que aunque no ejerce en el país dice sentirse agradecido por el respaldo que ha recibido en la capital colombiana.

"Lo único malo es que a veces hace mucho frío, incluso en verano, pero ya uno se acostumbra", dice luego de sufragar, aunque prefiere reservar el candidato por el cual votó.

La puja por la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia después de la Presidencia, concentra la atención de los electores de la ciudad.

En juego está, de manera prioritaria, la continuidad en la construcción del metro elevado para la ciudad, cuya obra fue adjudicada hace una semana al consorcio China Harbour Engineering Company (Chec) y Xi'An Metro, que deberá entregar en funcionamiento la primera fase en 2025 y cuyo costo es de más de cuatro mil millones de dólares.

Así también, la seguridad de la ciudad y la lucha contra la corrupción marcan el derrotero de los candidatos, ya que la última le ha significado al distrito perder el equivalente a 147 millones de dólares sólo entre 2016 y 2018.

En disputa están el candidato independiente Carlos Fernando Galán (hijo del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989), la exsenadora y excandidata presidencial de centroizquierda Claudia López (Alianza Verde), el izquierdista Hollman Morris (Colombia Humana) y el derechista Miguel Uribe Turbay (del oficialista partido Centro Democrático, Liberal y Conservador).

"Como dicen por ahí: 'Que entre el diablo y escoja', porque entre todos esos no se hace un sancocho. Bogotá necesita gente verraca, que impulse el cambio, no esa gente que sólo busca llegar al poder para enriquecerse más de lo que ya está", dijo Clara Inés Ovando, una vendedora de aromáticas y café en el centro de la ciudad, quien aseguró que no votará.

Según consideró, ni siquiera el voto en blanco, que registra un 13% de intención, según YanHass, merece la pena este día.

"¿Votar en blanco? ¿Eso pa' qué? Eso es botar el voto y perder el tiempo. Si uno vota, lo hace por alguien que valga la pena, sino más bien quédese en la casa durmiendo. ¡Ni más faltaba ir a votar en blanco pa` que después se roben eso!", agregó la mujer con ironía.

Soldados del Ejército y agentes de la Policía custodian cada tantas cuadras la seguridad en las elecciones de Bogotá, los cuales hacen parte de los 60.000 miembros del Ejército que el Ministerio de Defensa aseguró que dispondría para los comicios, mientras que se observan helicópteros militares sobrevolando la ciudad cada cierto tiempo.

Según ese ministerio, 20 helicópteros Black Hawk, nueve Mi–17, seis UH-1N, nueve Huey y cuatro aviones de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército están desplegados en varias regiones del país, entre ellas Bogotá.

"Voy ahora para (el centro de eventos) Corferias, porque vine aquí y me dicen que mi cédula no aparece registrada en este sitio, pero tampoco me saben decir dónde está, así que en Corferias, por lo que entiendo, hay una mesa en la que puedo votar", dijo entre afanes a esta agencia una mujer de mediana edad, quien se queja del "desorden" en su puesto de votación.

En total en Bogotá hay dispuestos 816 puestos de votación, y sólo en el centro de eventos Corferias hay instaladas 325 mesas que se espera sean usadas por alrededor de 387.000 sufragantes.

Durante la jornada están prohibidas las manifestaciones y que los partidos y movimientos políticos o grupos significativos tengan personal con material alusivo a las campañas.

La norma también estipula que todo material publicitario que sea repartido este domingo será decomisado por la Policía Nacional, y prohíbe el uso de celulares, grabadoras o dispositivos de video en los puestos de votación durante el desarrollo de los comicios, aunque, según pudo constatar Sputnik, hay quienes los usan para tomarse selfies justo después de depositar su voto.

Según anunció el registrador Galindo en días pasados, se prevé que a las 17.00 hora local (22.00 GMT) se conocerá el resultado de los alcaldes y gobernadores elegidos en las principales ciudades del país.

Mientras ese momento llega, miles de ciudadanos en Bogotá se apresuran por depositar su voto y, quienes ya lo hicieron, esperarán hasta la tarde la lectura de los escrutinios por los medios de comunicación nacional, lo que les permitirá saber si en la capital de Colombia los vaticinios de las encuestas al final se cumplen o no.