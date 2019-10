Venezuela logró fortalecer al Movimiento de los No Alineados

La nación caribeña "asumió la presidencia del Mnoal en medio de una coyuntura muy compleja, y pudo ayudar a darle mucha vida y a fortalecerlo, dio muestras de cómo un país asediado, bloqueado, puede, contando con apoyo internacional de los países No Alineados, salir adelante", dijo a esta agencia Wong, profesor de la escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.

Caracas, sostuvo el experto, ha dejado sobre el tapete varios temas fundamentales, entre ellos la necesidad de hacer cambios sociales.

"Los Países No Alineados deben ir entendiendo esto (de implementar reformas sociales) para evitar los traumas que están pasando en Ecuador, en Chile, en Argentina, de no seguir los dictámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), y creo que la mayor parte de los No Alineados están de acuerdo en no seguir las órdenes del FMI", expuso.

En este punto, el analista consideró que el papel de Venezuela ha sido clave porque, a su juicio, ha demostrado como una nación puede mantenerse e incluso reanimar su economía sin alinearse a las directrices de Estados Unidos y del FMI.

La nación sudamericana, agregó el experto, ha también demostrado la necesidad de fortalecer alianzas con China y Rusia para zafarse del intento de supremacía estadounidense, e incluso sostuvo ha logrado afianzar nexos en ese sentido, desde el Mnoal.

"Venezuela ha mostrado este ejemplo a los países del mundo, se tiene más fortaleza interna, unido a todo lo que está pasando entre los No Alineados y las potencias como Rusia y China, que tiene muy buenas relaciones con los países del Mnoal", agregó.

Rusia se convierte para los países del Mnoal, indicó Wong, en una opción de financiamiento con mejores condiciones de las que puede ofrecer el FMI o Estados Unidos.

"Eso lo están observando los países africanos", sostuvo en referencia al Foro Rusia-África

Los No Alineados, recordó Wong, tienen un peso importante para el mundo, porque las decisiones que allí se generen tienen un impacto en el Grupo de los 77 y en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

El Gobierno venezolano estuvo al frente del Mnoal desde 2016, y este sábado 26 entregará el puesto pro témpore a Azerbaiyán, país que, Wong aseguró, imprimirá una fuerza importante al bloque por representar el campo euroasiático, lo cual, cree tendrá peso la próxima área de comercio libre del mundo, "que es en Asia".