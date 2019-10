Los expertos afirman que Venezuela debe acelerar planes de migrar a software libre

CARACAS (Sputnik) — La decisión de la empresa estadounidense Adobe de no prestar más servicio en Venezuela, debido a las sanciones impuestas por Donald Trump, obliga al país sudamericano a acelerar su plan de migrar a software libre, coincidieron expertos consultados por Sputnik.

"A mí me parece que esa situación de Adobe (…) en el fondo beneficia al país, porque nos obliga a acelerar esos planes de migración al software libre, que ya existe incluso desde hace más de 10 años con el decreto 3390", indicó el profesor del Departamento de Computación de la Universidad Simón Bolívar, Emilio Hernández.

El pasado 7 de octubre, la empresa Adobe Systems Incorporated emitió un comunicado en el que anunció que a causa de la Orden Ejecutiva 13884 del presidente de EEUU, ya no está autorizada a prestar servicios en el país caribeño, otorgando un "período de gracia" hasta el 28 de octubre.

Seis días después de conocerse la decisión de la empresa, el canciller Jorge Arreaza dijo que deben lograr la independencia tecnológica al desarrollar y migrar a software libre, para contrarrestar el bloqueo que le mantiene EEUU a Venezuela.

La expresidenta de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información (CONATI), María Ruiz, recordó que en 2013 la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) sancionó la Ley de Infogobierno, la cual establece la independencia tecnológica.

"Esa era la visión desde el 2004 (…) Es en el 2013 que se crea la Ley de Infogobierno, que hacía obligatorio el uso de software libre en la administración pública y que todas las instituciones del Estado debían hacer sus planes de migración hacia software libre", acotó.

En el 2004, el Gobierno emitió el decreto 3.390 el cual establece que "la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos".

Sin embargo, 15 años más tarde el anuncio de Adobe que limita el funcionamiento de programas como Photoshop, Adobe Stock, Ilustrator, InDesing, Experience Design, Premiere Pro, para cuentas creadas en Venezuela, tomó al país, y especialmente al sector público, por sorpresa.

Pero Hernández consideró que la decisión de Adobe no debe asustar a los usuarios, debido a que existen programas de software libre quea los de la empresa estadounidense.

"Existen aplicaciones para sustituir una buena cantidad de las usadas, muy populares digamos en software comercial (…) Venezuela no solamente se va a ver en la obligación de migrar todos sus sistemas a software libre sino que además eso va ser beneficioso porque no vamos a gastar inútilmente en software comercial y vamos a tener las ventajas de software libre y las sanciones no tendrían ningún sentido", acotó.

Venezuela no ha logrado sustituir el software propietario (comercial) por el libre, entre otras cosas, porque quienes utilizan estos programas se han hecho dependientes del sistema tradicional, sostuvo Ruiz, exprofesora del Departamento de Computación de la Universidad Simón Bolívar.

"Se creó una dependencia porque desde los años 80 tenemos a Bill Gates (fundador de Microsoft) ¿Cómo nos lo vendieron? como Microsoft, ¿acaso dieron cursos para usar Microsoft? no, tú te metías y a trancazos lo lograbas", señaló.

A tres días para que Adobe deje de prestar sus servicios en ese país caribeño, Gerardo Leal, un diseñador gráfico que se desempeña en la administración pública, contó a esta agencia que, hasta el momento, la empresa para la que trabaja no ha buscado un sustituto.

"No han buscado solución para nada, yo uso el Master Collection CS6, lo que puede pasar es que cuando haga un diseño y lo envíe para impresión no abra el archivo porque tengo una versión anticuada del programa y la persona que lo va abrir tiene una actualizada", sostuvo.

Hernández indicó que la migración del software comercial al libre es fácil, pero que existe resistencia por parte de los mismos trabajadores.

"En la mayoría de los casos es muy fácil y se hace de manera muy rápida, el problema que hay es que en los departamentos de informática de las instituciones del Estado hay mucha resistencia, porque las personas que están ahí o no conocen el software libre o no quieren migrar por una infinidad de factores", acotó.

Entre los programas de software libre destacan: Gint, que se puede usar en sustitución de Photoshop; PostgreSQL, en reemplazo de Oracle, una corporación estadounidense de base de datos; así como el sistema operativo Linux, por Microsoft.

La implementación de software libre en Venezuela la propuso a principios de la década del 2000 el expresidente Hugo Chávez (1998-2013) para lograr la "independencia científico-tecnológica" de esa nación sudamericana; no obstante, aún no se ha logrado.