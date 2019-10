Las autoridades de Venezuela desmantelan tres pistas clandestinas en estado del norte

El ministro detalló que en el procedimiento detuvieron al ciudadano Víctor José González Méndez, y además incautaron 12 bidones con presunta gasolina.

Reverol advirtió que serán "implacables contra quienes intenten utilizar nuestro territorio como puente para el narcotráfico".

De acuerdo con información de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), las autoridades venezolanas han incautado 28.748 kilos de drogas en lo que va de este año en todo el territorio de esta nación sudamericana.

De igual manera, la ONA indicó que más de 3.000 personas han sido detenidas en el territorio venezolano vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Caracas rechazó el pasado 10 de agosto que EEUU incluyera a esta nación sudamericana en la lista de países de tránsito de drogas o grandes productores de narcotráfico.