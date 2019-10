Expresidente peruano Alan García recibió dinero de Odebrecht, revela su exsecretario

"Luis Nava confesó al equipo especial Lava Jato que Jorge Barata (exdirector de Odebrecht en Perú) le entregó dinero directamente a Alan García en loncheras o maletines en el local de campaña en 2006 y en Palacio de Gobierno cuando este ya era mandatario", indicó el citado medio a través de su cuenta en Twitter.

​El equipo especial Lava Jato es que el investiga el conocido caso de corrupción en Perú.

Nava, indica IDL-Reporteros, realizó esta confesión a los fiscales el pasado 25 de septiembre desde el penal limeño de Castro Castro, en donde cumple prisión preventiva por presuntamente haberse beneficiado con 3 millones de dólares de la constructora brasileña.

Nava detalló que García recibió 3 pagos desde diciembre de 2006, cuando era candidato a la presidencia, hasta septiembre de 2007, cuando ya había asumido como jefe de Estado.

El monto total percibido ascendería a 680.000 dólares.

García se suicidó el 17 de abril pasado en su domicilio en Lima, momentos antes de ser detenido por la Policía por las investigaciones relacionadas con Odebrecht.

Las declaraciones del exsecretario de la Presidencia podrían tener consecuencias penales para el Partido Aprista Peruano (centroizquierda), agrupación que lideró el exmandatario.

Luego de conocidas las revelaciones de Nava, su abogado, Raúl Noblecilla pidió protección especial para su defendido porque recibió llamadas anónimas intimidatorias.

"He recibido llamadas, además de decirme mil lisuras, me pedían que 'haga callar al traidor y que con la estrella no se meta'", denunció el abogado en entrevista con el Canal N.

Noblecilla cree que con "el traidor" se aludiría a Nava y "la estrella" sería una referencia al Partido Aprista Peruano, cuyo símbolo es una estrella roja.