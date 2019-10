Lo que puedes y no debes hacer cuando votas en Bolivia

¿Votar o no votar? Esta es la pregunta que no pueden hacerse los bolivianos por el simple hecho de que, si no asisten a los sufragios, tendrían muchas complicaciones debido a las sanciones que tendrán que enfrentar al día siguiente de las elecciones.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es el encargado de administrar y ejecutar los procesos electorales. Además, establece las reglas que deben cumplir los ciudadanos y las sanciones a las que serán sometidos si no las cumplen.

Al conjunto de reglas y sanciones se le denomina auto de buen gobierno, y es muy conocido entre los bolivianos. Por lo general, entra en vigor 72 horas antes de la votación.

Estas son las reglas más curiosas pero rígidas que los ciudadanos deben cumplir en Bolivia:

Está prohibido realizar cualquier tipo de propaganda política. Es muy común que en sus campañas los partidos políticos regalen a sus simpatizantes camisetas, gorras, bolígrafos, etc. No obstante, llevar cualquier prenda con un logotipo político o incluso vestirse con los colores exactos de algún partido puede interpretarse como difusión de propaganda, lo que provocaría desorden en la mesa de sufragio y hasta peleas entre los votantes.

No se puede consumir ni vender bebidas alcohólicas. Además, los lugares públicos como clubes nocturnos o discotecas tienen prohibido realizar sus actividades habituales.

Queda prohibido revelar el voto. Nadie debe hacer pública la opción política por la que votó, o su papeleta sería inmediatamente anulada.

Está estrictamente prohibido portar armas de fuego (a excepción de la Policía) y objetos punzantes o contundentes que puedan amenazar la seguridad de la ciudadanía.

Está prohibido tomar fotografías del voto.

Está prohibido cualquier tipo de movilización, protesta y manifestaciones.

Los automóviles o vehículos motorizados tienen prohibida la circulación ya sean públicos o privados el día de la elección y durante 24 horas. Se hace con el fin de evitar el traslado de grupos de personas de una región a otra y, así, que no puedan votar dos veces. Es una forma de que la gente no tenga excusa para no asistir a votar en el recinto electoral donde está inscrito.

No obstante, se pueden tramitar con antelación permisos especiales para que ciertos automóviles puedan circular. Estos se conceden, por lo general, a las compañías de taxis para que puedan trasladar a personas en caso de urgencia (hospitalización, muerte, traslado al aeropuerto) o a los medios de comunicación que van a realizar la cobertura durante las elecciones. También se otorgan a las ambulancias para atender las emergencias que se puedan presentar durante la jornada electoral.

​Esta última restricción es muy específica de Bolivia, pues en otros países de Latinoamérica no restringen la circulación de los coches.

¿Y qué pasa si no votas?

Cada uno de los ciudadanos que ha ejercido su derecho al voto debe portar consigo el certificado de sufragio. Este es un documento único que se entrega a la persona en cuanto deposita su papeleta en la urna electoral.

Si por alguna razón la persona no votó y no cuenta con este documento, puede enfrentar sanciones que son muy estrictas. Durante los siguientes 90 días no se le permite:

Acceder a cargos públicos

Realizar trámites bancarios

Tramitar el pasaporte

Excepciones

Si la persona no pudo votar por alguna razón de fuerza mayor, el supuesto debe ser comprobado con documentos ante los Tribunales Departamentales Electorales. El boliviano recibe entonces un certificado de exención .

. Las personas mayores de 70 años no estan obligadas a votar.

Si estuviste fuera del país en el momento de la votación (se debe demostrar con documentos).

Los ciudadanos que infrinjan todas estas reglas pueden ser arrestados o multados según la gravedad del caso.

Y en tu país, ¿qué restricciones y prohibiciones existen a la hora de votar?