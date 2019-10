Confirman la segunda muerte tras el derrumbe del edificio en Brasil

"Localizamos otro cuerpo, aún no tenemos condiciones de identificarlo, está bajo tres terrazas de difícil acceso; en este momento no podemos utilizar maquinaria pesada, por eso aún no podemos sacarlo", explicó en una comparecencia a los medios el comandante del cuerpo de bomberos de Ceará, Luiz Eduardo de Holanda, según recoge el diario O Globo.

La segunda víctima mortal sería una mujer, aunque de momento no hay detalles sobre su edad.

De esta manera, el balance oficial es de dos fallecidos, nueve personas rescatadas con vida y nueve desparecidos.

Los bomberos seguirán en la zona hasta que se rescaten todas las víctimas, a pesar de la lluvia que cae en la mañana de este 16 de octubre en Fortaleza.

Unos 50 agentes acompañados de perros rastreadores trabajan en la zona, además de unos 150 voluntarios que apoyan las tareas de rescate llevando enseres y alimentos.

El edificio derribado era una construcción residencial de siete plantas, situada en el barrio de Dionisio Torres de Fortaleza, y por el momento se desconocen las causas de la tragedia.