Venezolanos temen que aumento del salario mínimo agrave hiperinflación

CARACAS (Sputnik) — El aumento del salario mínimo que decretó el Gobierno venezolano podría agravar la hiperinflación si no se toman medidas para frenar el incremento de los precios, opinaron ciudadanos consultados por Sputnik.

"Ningún aumento será suficiente si no existe control, esto no ayudará a solventar la crisis actual, porque cada vez que decretan un aumento de salarios la hiperinflación se acelera", dijo Andreína Rincón, habitante del sector El Valle en Caracas.

El Gobierno de Nicolás Maduro incrementó el salario mínimo en 150.000 bolívares mensuales (7,9 dólares, de acuerdo a la tasa oficial de 19.000 bolívares por dólar), y fijó el valor del bono de alimentación en otros 150.000 bolívares para un salario integral de 300.000 bolívares.

El sueldo mínimo era hasta ahora de 40.000 bolívares (equivalentes a 2,1 dólares).

"Lo principal que debemos entender los venezolanos es que estamos en guerra, lo único que nos falta es que nos caigan bombas, ciertamente era necesario aumentar el sueldo, no sabría decir con certeza si esto nos va alcanzar para los gastos mínimos, porque es parte de la guerra; mientras el presidente aumenta, los comercios aumentan el doble, y siguen jugando a desestabilizar el país", dijo Yeinny Pinto, residente del estado La Guaira (norte).

En un recorrido que realizó Sputnik por varios comercios de la capital y La Guaira, pudo corroborar que los precios se mantenían en el mismo valor que el pasado fin de semana.

Gabriel Seijas, trabajador de un comercio en Caricuao (oeste), indicó a esta agencia que por ahora no estaba previsto ajustar los precios de los productos.

"Hasta el momento todo se mantiene igual, claro, no te voy a decir que será así por todo el año, pero por ahora los precios son los mismos que teníamos antes del decreto de aumento salarial", sostuvo.

Mientras, René Domínguez, empleado del sector público, dijo a esta agencia que el incremento no se ajusta al valor de la canasta básica.

"Es muy poco para el costo de la cesta básica, yo pensaba que el mínimo iba ser de 500.000 bolívares, pero prácticamente no son ni 300.000, porque son 150.000 de sueldo y eso no es nada, ya hoy por ese aumento seguro los productos están más caros", sostuvo.

En Venezuela, un kilo de carne ronda los 69.000 bolívares (3,7 dólares), un kilo de queso 65.000 bolívares (3,4 dólares), mientras que la leche en polvo supera los 150.000 bolívares (7,9 dólares).

Pedro García, de 37 años, manifestó que el incremento salarial agudiza el problema económico.

"No estoy de acuerdo con el aumento de salario, porque debido a la alta crisis que vivimos agrava el problema, eso no es una solución, lo que hace es aumentar la inflación (…) estamos en una crisis donde el aumento de sueldo no es una solución porque sabemos que todo aumenta cuando hay aumento de salario", acotó.

Este es el tercer aumento que realiza el Gobierno de Maduro en lo que va de 2019, los otros dos los realizó en enero y abril.

El Gobierno dice que enfrenta una "guerra económica" que se ha agudizado con las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Además, el Ejecutivo asegura que la ayuda mediante bonos, a través del carné de la patria asiste a las personas más afectadas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó el martes que la economía venezolana se contraerá este año 35% y la inflación será de 200.000%.