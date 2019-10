Autoridades venezolanas incautan más de 28 toneladas de drogas en lo que va de 2019

El director de la ONA además indicó durante un operativo este lunes incautaron 330 kilogramos de drogas en el estado fronterizo de Táchira, así como nueve armas de fuego, 13 teléfonos celulares, cartuchos de balas, y lograron la detención de nueves personas.

En agosto pasado, Matheus aseguró que detuvieron a más de 3.000 personas en el territorio venezolano vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Además, detalló que llevan a cabo el Plan Nacional Antidrogas 2019-2025 que tiene cinco ejes de acción: prevención del tráfico ilícito de drogas y uso indebido y consumo de drogas; tratamiento de las adicciones; acción transversal y la cooperación internacional.