Detienen en Ecuador a prefecta del movimiento político de Rafael Correa (vídeo)

Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma: https://t.co/nO6GqIKE8z #SOSEcuador — Paola Pabón (@PaolaPabonC) October 14, 2019

​La funcionaria, que pertenece al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue acusada días atrás por el Gobierno del presidente Lenín Moreno de ser una de las instigadoras para las movilizaciones y protestas que se realizaron en varias ciudades del país y en las que hubo saqueos y destrucción de bienes, sobre todo en Quito, pero también en otras ciudades como Cuenca, al sur de Ecuador.

En la mañana del 14 de octubre familiares y amigos de Pabón esperaban en la Unidad de Flagrancia información sobre su detención.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación confirmó en su cuenta de Twitter que con apoyo de la Policía Nacional se detuvo a la funcionaria.

"En los allanamientos se levantaron indicios, como equipos tecnológicos teléfonos sustancias sujetas a fiscalización y documentación", dijo la Fiscalía.

#ATENCIÓN | Tras investigaciones de #FiscalíaEc, con apoyo de @PoliciaEcuador, fueron detenidos Paola P., Christian G, y Pablo D. En los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación (en desarrollo) pic.twitter.com/EWeFLuJLGm — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 14, 2019

​Desde el 2 de octubre, las protestas en contra la eliminación del subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, decretada por Moreno el 1 de octubre convulsionaron Ecuador.

El pasado 7 de octubre, Moreno en cadena de radio y televisión dijo que el expresidente Correa, Pabón, y el excanciller Ricardo Patiño estarían atrás de un intento de golpe de Estado en Ecuador.

Las protestas, iniciadas por los transportistas el 2 de octubre, a las que se unieron luego los indígenas y trabajadores en todo el país, se vieron mezcladas con actos violentos y saqueos e incluso acciones como la quema de oficinas de la Contraloría General de la Nación y el ataque a medios de comunicación, nunca antes vistos en Ecuador.

En la noche del 13 de octubre, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas de Ecuador y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las protestas que mantenían convulsionada a la nación andina, en reclamo por la decisión del presidente de eliminar el subsidio a los combustibles que rigió por más de 45 años.

Según dicho acuerdo, representantes de las dos partes trabajan para reemplazar el decreto 883 (que eliminó el subsidio) que fue dejado sin efecto en la noche del 13 de octubre, según anunciaron las dos partes.

Se espera que este 14 de octubre se anuncie el contenido del nuevo decreto.