Activista: el Gobierno ecuatoriano comete abusos al detener a venezolanos y cubanos

"El Gobierno de Ecuador está cometiendo varios abusos, porque no se respetan las garantías fundamentales, como es por ejemplo el principio de inocencia y además tiene un concepto discriminador", afirmó a Sputnik Escorza.

El 10 de octubre la ministra de Gobierno ecuatoriana, María Paula Romo, informó que la policía detuvo en el aeropuerto internacional de Quito, en momentos en que llegaba el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, a 17 hombres, uno de ellos ecuatoriano y el resto venezolanos y cubanos, a los cuales calificó de "sospechosos", aunque no especificó los cargos por los que se los investiga.

La funcionaria añadió que no todos tenían documentos, pero tienen dialecto venezolano y cubano; se movilizaban en pareja y en vehículos alquilados.

Según la ministra, en poder de los detenidos se encontró un bate, un tolete (porra policial), un cuchillo y muchos teléfonos celulares, aunque solo se mostraron imágenes de los móviles.

Romo sostuvo que los detenidos tenían en "su poder, información sobre la movilización del presidente y vicepresidente".

No hay pruebas

Escorza, por su parte, afirmó que la situación es muy compleja porque se está "criminalizando a las personas".

"No hay pruebas; el Gobierno tiene la obligación de garantizar ante todo el debido proceso y el principio de inocencia, si no hay sentencia condenatoria no pueden emitir declaraciones de ese nivel que únicamente incitan a la xenofobia; además, tener información sobre la movilización no es un delito, no está tipificado en ninguna parte en nuestro Código Orgánico Integral Penal", explicó la activista.

Escorza añadió que como abogada independiente considera que es necesario que en estas detenciones prime el debido proceso y el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

"Se dijo que ellos tienen más celulares de lo que podía tener una persona normal, entonces otra vez están dando patadas de ahogado porque no se puede criminalizar por la cantidad de celulares que se está llevando; no hay pruebas contundentes para apresarlos", aseguró.

Por su parte, la organización social Observatorio Derechos y Justicia informó en Twitter que los familiares de las personas venezolanas detenidas "alegan que no han podido verlos o tener contacto con ellos".

🚨| #AlertaDeJusticia

Familiares de personas venezolanas detenidas alegan que no han podido verlos o tener contacto con ellos. La hora de la audiencia aún está por definirse.

Cortina de humo

Escorza dijo a Sputnik que las acusaciones del Gobierno son una "cortina de humo".

"Creemos que es un buen discurso político para tapar lo que está pasando, porque además están diciendo que son venezolanos los que están deslegitimando toda la protesta, cuando en realidad están reprimiendo de forma brutal a los indígenas; creemos que esto es un intento de aplacar el paro y las manifestaciones", observó.

Ecuador afronta dificultades fiscales y de endeudamiento externo, por lo que buscó la ayuda del Fondo Monetario Internacional firmando un préstamo que incluye reformas y ajustes de gasto.

El 1 de octubre, Moreno anunció una serie de medidas económicas que generaron profundo rechazo en varios sectores de la sociedad.

Tras el anuncio de las medidas, transportistas convocaron un paro general que levantaron luego de dos días en los que negociaron con el Gobierno subas a los servicios de transporte de cargas y pasajeros.

Pero las movilizaciones continuaron lideradas por otros sectores afectados.

Escorza dijo que durante las masivas protestas está trabajando con un grupo de abogados en la unidad de Flagrancia, en la que llevan directamente a las personas detenidas.

"Allí vemos que hay mucho abuso policial y todas las personas que han estado detenidas les dan boletas de excarcelamiento, es decir, se está ratificando que son inocentes; por tanto, están arrestando a personas inocentes", denunció.

Están reprimiendo no solo a los manifestantes sino a personas que pasan por el lugar y no tiene nada que ver con las protestas, añadió la abogada.

"El hecho de que hablen de dos nacionalidades que pertenecen a países de una ideología distinta no parece casualidad; esto cuadra con el discurso del Gobierno, que dice que hay gente enviada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar a Ecuador; es un discurso antichavista, que busca deslegitimar esta auténtica protesta social", afirmó.

Moreno afirmó el 7 de octubre que la violencia y saqueos que ocurrieron en los últimos días en el país en medio de manifestaciones contra medidas económicas del Gobierno son un intento de golpe de Estado organizado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y Maduro.

Por otro lado, las autoridades ecuatorianas informaron el 10 de octubre que 824 personas fueron detenidas entre el 3 y el 9 de octubre en todo el país.

La Defensoría del Pueblo informó el 10 de octubre de cinco personas fallecidas, al tiempo que organizaciones y sindicatos hablan de al menos siete muertos.