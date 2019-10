Cabello tilda de inmoral a canciller de España por pedir elecciones en Venezuela

"Hoy (por el lunes) salió el canciller de España a pedir elecciones en Venezuela, que inmorales son, no pudieron ni formar Gobierno allá en España y están llamando elecciones en el país, no pudieron formar Gobierno porque no pueden, están inhabilitados políticamente ellos mismos, se odian y todo es una cosa de conveniencia", expresó Cabello durante una rueda de prensa en Caracas.

Borrell emitió las declaraciones ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, donde además respaldo las sanciones selectivas impuestas contra autoridades venezolanas.

El funcionario español dijo además que su país no respaldaba las sanciones colectivas o "cualquier cosa" que pueda impedir la obtención de medicamentos y medicinas en esa nación sudamericana.

"Así llegó el presidente actual de España, sacaron a un corrupto y pusieron al que está ahora, y ahora no pueden ponerse de acuerdo para hacer Gobierno y están preocupados por Venezuela, todos los días echan a las familias a la calle, quitándoles las viviendas", expresó el presidente de la ANC.

Por otra parte, Cabello rechazó las agresiones contra los ecuatorianos que salieron a las calles para rechazar las "medidas neoliberales" en ese país.

Grupos irregulares

"Pedimos por el respeto de los derechos humanos de los ecuatorianos, hemos visto muchas tropas, muchos armamentos de guerra, muchos tanques y atropellos al pueblo ecuatoriano, yo les voy a decir algo a los señores que gobiernan Ecuador con eso no aplaca a un pueblo que está dispuesto a ser libre y si ese pueblo hoy sale al reclamo y en rechazo contra las políticas neoliberales de Fondo Monetario Internacional ni mil tanques podrán detenerlo", acotó.

El presidente de la Constituyente desestimó la presencia de grupos irregulares en su país, luego que el comando de las Autodefensas Unidas de Colombia anunciaran en un comunicado presuntamente la creación de un bloque en Venezuela para detener a los miembros de las Farc.

"Recordemos quién es el fundador del paramilitarismo en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, eso no lo digo yo eso está probado (…) Ese es un comunicado del Gobierno colombiano y tratan de amenazar a Venezuela (…) Estos grupos armados el presidente Nicolás Maduro ha dado la instrucción a nuestra Fuerza Armada de combatir cualquier grupo que entre a Venezuela", indicó.

Cabello recordó que esos grupos paramilitares son procedentes de Colombia y se dedican a la extorsión, al narcotráfico y al contrabando.

El 4 de octubre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aseguró que mantiene el alerta naranja en la frontera con Colombia, ante el incremento de producción de sustancias ilícitas y la pretensión de usar ese territorio como tránsito de drogas.

El presidente Nicolás Maduro, declaró en alerta naranja la frontera con Colombia en septiembre ante presuntas amenazas de acciones de bandera falsa contra su nación desde ese país.