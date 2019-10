Lenín Moreno: "No me tiembla la mano para tomar decisiones difíciles"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, subrayó que no dará marcha atrás en las medidas económicas que generaron fuertes protestas en el país y que seguirá respondiendo con firmeza a los "hechos delictivos" que se produzcan en estas.

"Cuando ellos [la oposición] sean mandatarios podrán ejecutar sus planes, por el momento ahora soy el presidente y me ha tocado tomar decisiones, y no me tiembla la mano para hacerlo", afirmó en un encuentro con funcionarios de Gobierno y transmitido por la cadena latinoamericana Telesur.

El mandatario dijo estar dispuesto a conversar con los sectores que critican las últimas medidas económicas que adoptó, pues aseguró que "el diálogo es política del Gobierno", pero indicó que no lo hará "con aquellas personas que violen la Constitución y con los derechos que tienen todas las personas".

"No voy a dialogar con los que se han enriquecido indebidamente, hablaremos con la gente que quiere trabajar, que quiere sacar al país adelante", afirmó.

En referencia a las manifestaciones, Moreno dijo que "agredir a la gente son hechos delictivos que deben tener la sanción respectiva".

A su vez, el excanciller de Ecuador Ricardo Patiño dijo a Sputnik que Lenín Moreno no tendrá otra opción que renunciar en los próximas días si no da marcha atrás en sus polémicas medidas económicas, ya que la población está "harta"

"Hay solamente dos alternativas: o revierte las medidas o se va a su casa (...) Creo que en los próximos días el presidente podría dejar el cargo a menos que retire las medidas, la gente ya se hartó", dijo a Sputnik Patiño, quien fue canciller entre 2010 y 2016 y ministro de Defensa (2016-2017) del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

El 3 de octubre transportistas ecuatorianos convocaron un paro general contra las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, el denominado "paquetazo", especialmente contra la eliminación de los subsidios al combustible.

En el correr de la tarde se unieron otras organizaciones sociales a la protesta.

Moreno decretó estado de excepción para contener las manifestaciones y señaló que las medidas económicas "están completamente en firme".