Histórica consolidación del gremialismo en Argentina después de 28 años de ruptura

En el techo metálico del microestado rebotaban los golpes de los tambores multiplicados al infinito en un latir sincopado y caótico. Los cánticos eran ensordecedores y eufóricos; a fin de cuentas, los presentes estaban siendo testigo de un hito en la historia de la organización sindical en Argentina.

© Sputnik / Francisco Lucotti Acto sindical en Argentina

“Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”, cantaba el espíritu obrero. “Vamos a volver”, entonaban los corazones peronistas. No es que fueran personas diferentes sino que los cánticos este día unieron consignas que no siempre están igualmente representadas.

La convocatoria auguraba un momento único. Además de la conducción de la CTA, estuvieron presentes algunos de los principales referentes políticos del país, tanto de la cúpula del kirchnerismo como de la CGT, con la que hasta ahora había un distanciamiento.

Alberto Fernández fue el invitado estrella, junto con el diputado Máximo Kirchner, hijo de la compañera de fórmula del Frente de Todos, la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.

Militantes esperan la llegada del candidato del @FrenteDeTodos Alberto Fernández al histórico Congreso de la Central de Trabajadores de la Argentina, que anunció su reunificación con la Confederación Sindical #CGT después de 28 años





​También destacaron la presencia de pesos pesados de la CGT como el referente camionero y sindicalista más poderoso de Argentina, Hugo Moyano, y quien se supone podría ser el próximo secretario general de esta confederación, el bancario Sergio Palazzo.

Nadie unió tanto a las diferentes corrientes del peronismo y el sindicalismo como Mauricio Macri. En el microestadio del club Lanús, en ese distrito del conurbano bonaerense, el Congreso de la CTA, que conduce el histórico referente de los trabajadores de la educación Hugo Yasky, anunció lo que muchos consideraban imposible.

Después de casi tres décadas de ruptura con la CGT, el brazo principal de la CTA votó a favor de volver al seno de la principal agrupación gremial del país en una jornada histórica unida en la esperanza de consolidar el poder del peronismo frente a las fuerzas del oficialismo.

"Hoy los argentinos tienen una nueva oportunidad, el derecho de tener un presidente y una vice que vienen de la entrañas del pueblo. El movimiento obrero y sindical estuvo en la calle durante estos cuatro años, para recuperar la justicia social, la solidaridad, el trabajo digno”, dijo Yasky en su presentación.

Histórica unidad del sindicalismo en #Argentina. La #CTA votó por unanimidad volver al seno de la #CGT después de casi 30 años de ruptura y apoyar la candidatura a presidente de Alberto Fernández por el @FrenteDeTodos

​“El daño que le hizo al país la salida de la convertibilidad es tan grande como el daño que nos causaron cuatro años de macrismo. La deuda que contrajo Macri en un año y medio es seis veces la deuda acumulada por décadas que le pagamos al FMI en 2005”, remarcó Fernández, que fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, en sus palabras al público.

Historia de una relación conflictiva

La CGT es una de las instituciones más importantes de la Argentina y, en lo que se refiere al poder político y de organización gremial, probablemente se trate de una de las conglomeraciones más significativas del mundo y la historia.

Fue creada en 1930 como resultado de un acuerdo entre la dirigencia de los sindicatos anarquistas y socialistas, a los que más tarde se sumaron los comunistas. En 1935 tuvo su primera ruptura, cuando los primeros tomaron distancia y formaron una unión independiente.

Pero la potencia de este organismo cambió para siempre con la llegada a la presidencia del general Juan Domingo Perón, un líder político que fundamentó su poder en la relación con las clases trabajadoras a través de su estrecha conexión con la CGT. Su interlocutora: "Evita", la primera dama.

El derrocamiento de Perón en 1955 y los sucesivos golpes de Estado que se vivieron en Argentina hasta la instauración definitiva de la democracia en 1983 marcan también el pulso del lugar que tuvo la lucha sindical en la configuración del devenir político nacional.

En diciembre de 1991, durante la presidencia del peronista Carlos Saúl Menem , se separa la CTA de la CGT, que apoyaba al mandatario, en rechazo de las políticas de ajuste del Gobierno.

Curiosamente, es también el rechazo a las medidas neoliberales sobre lo que se basa la reunificación de las dos principales corrientes obreras, que comparten la necesidad de ofrecer resistencia ante el Gobierno de Mauricio Macri, quien busca su reelección.

La CTA tuvo su propia crisis y división interna. En 2011, el gremio de trabajadores estatales ATE produce el quiebre y forma la CTA Autónoma, por diferencias con la conducción de Yasky y su apoyo a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Este acto significó el fin de esta división al contar con la presencia de referente de quien encabezará la CTA alternativa, Pablo Micheli.