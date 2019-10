Migrantes venezolanos denuncian haber sido víctimas de xenofobia en Perú

"Me vine obstinada de la xenofobia, cansada del maltrato a mi hijo de 11 años, en la escuela le decían "veneco" (expresión para insultar a los venezolanos) de la "cachina" (lugar donde venden ropa vieja y rota), y él entró en un problema psicológico que yo no podía manejar (…) No tienes ningún tipo de respaldo del Gobierno porque eres extranjero", dijo a esta agencia Jennifer Moros, de 38 años.

Dos vuelos de la estatal aerolínea Conviasa arribaron la noche del 2 de octubre al aeropuerto internacional Simón Bolívar con 200 emigrados venezolanos procedentes de Perú, como parte del programa de repatriación Plan Vuelta a la Patria.

🇻🇪🎥 Así fue la llegada de más de 200 venezolanos que decidieron volver a su país desde Perú con el programa impuesto por el gobierno bolivariano “Plan Vuelta a la Patria”



Más información en: https://t.co/noYh0lfmoG

​Al pisar suelo venezolano, los retornados prorrumpieron en consignas como "viva Venezuela", mientras otros, con lágrimas en los ojos, contaban la "terrible" experiencia que atravesaron durante el tiempo que permanecieron en Perú.

Ronald Mansuli, de 29 años, se fue a Perú con su esposa y dos hijos hace más de un año, pero retornó porque ya no aguantaba que lo tildaran de "asesino", dijo.

"Me fui con un sueño bonito y regresé peor que como me fui, porque me decían que me fuera, que un mes hacía dinero y volvía millonario a Venezuela, y pasé más hambre (…) En uno de mis últimos trabajos me decían "ustedes todos son iguales, son asesinos, son descuartizadores, son malandros, son matones" y uno no sabía qué hacer", relató Mansuli.

José Jiménez vivió situaciones similares, pero además dijo haber sido "explotado" en los trabajos que tuvo durante los cuatro meses que residió en Perú.

"Me regresé por el maltrato del cual éramos objeto allá, por la explotación, la persecución en que nos tenían allá, nos maltrataban verbalmente, que éramos unos "choros" (ladrones), unos asesinos, de todo nos decían", contó.

El 28 de septiembre, un grupo de peruanos marchó en la localidad de Tacna (sur) contra el ingreso de venezolanos a los que acusaban de cometer de delitos.

Carlos Poller señaló que regresó por motivos de salud, el cual no se podía tratar en Perú por los altos costos de los medicamentos.

"Estoy regresando porque estoy enfermo, necesito medicinas y tratamiento y allá las cosas no son fáciles y las medicinas son costosas", sostuvo.

Una ciudadana que prefirió no dar su nombre, contó a Sputnik que en Perú se solicita el Seguro Integral de Salud (SIS) para poder ser atendido en los hospitales, de lo contrario hay que pagar altas sumas de dinero para recibir atención médica.

"Decidí volver porque en el área de salud es horrible, tengo un hijo de un año y cuando llegamos allá al mes comenzó a convulsionar, cuando lo llevé al médico me pedían el SIS, les decía que no tenía, la salud es privada, hay hospitales que dicen ser público, pero de público solo tienen el nombre, porque igual tienes que pagar una entrada, puedes ir muriéndote pero igual te dicen pase por admisión, pase por caja y luego haga la cola en la emergencia", sostuvo.

Ante los sucesos que se han registrado en los últimos días, el Gobierno venezolano dispuso la misión consular en Lima, para que sus connacionales puedan denunciar cualquier ataque de xenofobia del cual sean víctimas en esa nación.

Los vuelos con los migrantes venezolanos estaban previstos para el 28 de septiembre, pero el Ejecutivo venezolano denunció que el Gobierno y empresas peruanas obstaculizaron el abastecimiento de combustible para el vuelo humanitario.

La Cancillería ha asegurado desde hace un año han retornadodesde Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá y Uruguay.

El Gobierno venezolano inició el Plan Vuelta a la Patria en agosto de 2018, con la finalidad de "apoyar a los venezolanos que migraron pero, tras encontrarse con una realidad adversa en otras naciones, ahora desean retornar a Venezuela".

El 7 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para la Migración emitieron un informe asegurando que alrededor de cuatro millones de venezolanos abandonaron su país en los últimos cuatro años, debido a la crisis económica, social y política.

El canciller Jorge Arreaza acusó al Acnur de manipular las cifras de personas que salieron de Venezuela para "abultar" los recursos que recibe para asistir esta emigración.