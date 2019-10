Uruguay desmiente que no haya votado la resolución de DDHH sobre Venezuela

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller Rodolfo Nin Novoa desmintió que Uruguay no haya votado una resolución en Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, como sugirieron reportes de prensa en los últimos días.

"No es cierto que Uruguay no apoyó la resolución sobre derechos humanos de Venezuela, ya que hubo dos proyectos de resolución presentados, Uruguay votó a favor del que mejor contribuye al trabajo de la alta comisionada y que no pone en riesgo los caminos de diálogo y cooperación que ella pudo restaurar", dijo Nin Novoa en una conferencia de prensa.

El canciller se refería a una resolución que aprobó el pasado 27 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras una propuesta que presentó Irán, en la que, entre otras cosas, se rechaza el efecto de las sanciones contra Venezuela y las presiones militares externas.

Además, se respalda el acercamiento entre el Gobierno venezolano y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos humanos, pide cooperación con los procedimientos especiales de esa institución, y alienta tanto al presidente Nicolás Maduro como a la oposición a continuar con el proceso de diálogo.

"El Grupo Internacional de Contacto, hay cambio de autoridades en la Comisión Europea el 30 de octubre y por eso está un poco aletargado", dijo el canciller en una conferencia de prensa.

El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, integrado por la UE, Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Uruguay, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, impulsa un proceso político para hallar una solución a la crisis en la nación sudamericana.

"Entre las 13, 14 reuniones bilaterales que tuvimos en ONU (en la Asamblea General) una fue con México y acordamos para los primeros días de noviembre tener una reunión en México, con toda seguridad, con Caricom para analizar la situación desde el punto de vista del Mecanismo de Montevideo", explicó Nin Novoa.

El Mecanismo de Montevideo propone un proceso en cuatro fases, diálogo inmediato, negociación, acuerdos e implementación, sin mencionar de antemano la necesidad de llamar a elecciones para solucionar la crisis de Venezuela que se agudizó en enero tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado.