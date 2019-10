Seguidores de Correa alertan peligros de las medidas económicas anunciadas por Lenín Moreno

"Hay que dejarle una sola disyuntiva a Lenín : ¡Se cae el paquetazo o se cae el Gobierno! Liberaliza precio de diésel y gasolina extra con esto subirá precio de todos los productos, fletes, pasajes y costo de vida. Hay que organizar resistencia en cada esquina. Se viene el estallido", escribió en su cuenta de Twitter el exasambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández.

​El 1 de octubre, Moreno anunció la eliminación del subsidio a los combustibles, la reducción del impuesto de salida de divisas para materias primas, la suspensión de los aranceles para maquinaria y una serie de reformas laborales como manera de incentivar la economía.

Las medidas buscan darle "una gran mano a nuestros productores, para que sean más competitivos, para que puedan exportar más", dijo el mandatario, y agregó que también bajará a la mitad el impuesto de salida de divisas para materias primas, insumos y bienes de capital, así como para los automóviles de menos de 32.000 dólares.

Por su parte, la asambleísta Soledad Buendía, también de Revolución Ciudadana, dijo que las medidas económicas del Gobierno afectan a las grandes mayorías.

"No hay claridad sobre su objetivo porque no hay un programa ni un horizonte económico. No sabemos a dónde nos dirige este Gobierno, pero sin duda, obedece a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional (FMI)", agregó.

Asimismo, el asambleísta Ronny Aleaga dijo que durante estos dos años y medio de Gobierno de Moreno no se ha beneficiado al pueblo.

"Los ganadores son los grupos económicos y mediáticos que lo mantienen en el poder y con los que se reparten las utilidades del negocio. Porque para él (Moreno), la patria es una negocio", agregó en un comunicado difundido en redes sociales.

Sostuvo que el Gobierno "acabó" con el Estado de derecho y consideró que la eliminación de los subsidios y los despidos masivos "le costarán dolor, hambre y sufrimiento" a los ecuatorianos.

"Dijimos que las medidas económicas serían irresponsables y no nos equivocamos. Moreno extiende alfombra roja para la especulación y alza indiscriminada de precios (...) Las calles son el espacio para demostrar el descontento de las mayorías. (...) Es hora de construir en unidad el frente de la esperanza para detener la avanzada neoliberal", dijo en su cuenta de Twitter la asambleísta Gabriela Rivadeneira.

Asimismo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador alertó que las medidas económicas anunciadas por Moreno son un "duro golpe al bolsillo de los pobres del campo y la ciudad".

"Subida de precio de gasolina provocará el paquetazo neoliberal. Todos los sectores sociales, ¡a las calles!", agregó.

Ecuador afronta dificultades fiscales y de endeudamiento externo, por lo que ha buscado la ayuda del FMI firmando un préstamo poreste año, que incluye reformas y ajustes de gasto.

Este acuerdo es parte de un esfuerzo más amplio, que incluye un apoyo financiero de más de 6.000 millones de dólares en los próximos tres años de parte de un conjunto de organismos financieros internacionales, entre los que se destacan el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.