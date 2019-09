Arreaza afirma que misión diplomática venezolana atiende denuncias de xenofobia en Perú

"Los ciudadanos venezolanos en Perú cuentan con el personal de nuestra Misión diplomática y consular en Lima para atender y procesar sus denuncias ante acciones de discriminación y xenofobia. Los Derechos Humanos de nuestros compatriotas serán defendidos con dedicación y rigor", expresó el ministro.

Un grupo de peruanos marchó en Tacna, una localidad del sur de esa nación, contra la presencia de los migrantes venezolanos con consignas como "fuera los venecos" o "Maduro llévate tu basura".

Medios peruanos indicaron que en las redes sociales se han propagado cadenas de mensajes con noticias falsas de robos perpetrados por venezolanos, lo que incitaría el odio hacia los migrantes.

"Si no quieres ser degollado, torturado, secuestrado, hurtado, extorsionado y luego enterrado en un basural no contrates venezolanos. No busques tu muerte", dice uno de los carteles que se han difundido en las redes sociales, y los cuales venezolanos en Perú indican han sido entregados en las calles de Lima y otros departamentos esa nación.

El presidente de la nación caribeña, Nicolás Maduro, repudió el lunes esas acciones y acusó al mandatario peruano, Martín Vizcarra, de ser cómplice de la xenofobia contra los venezolanos.

Además, pidió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y a la Agencia de la ONU para los Refugiados, aprobar 200 millones dólares para repatriar a todos los venezolanos a su país.