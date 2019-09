Canciller de Uruguay: el diálogo es la única salida a la crisis en Venezuela

"No podemos permitir que el principio de no intervención sea un pretexto para no alertar sobre los derechos humanos (...) pero tampoco podemos apostar a la intervención armada para dirimir conflictos, porque eso sólo traerá problemas. Solamente el entendimiento entre las partes permitirá que en Venezuela exista una salida de la crisis", dijo el ministro.

El 23 de septiembre, los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) decidieron lanzar una operación regional conjunta y coordinada para identificar y perseguir a altos cargos del Gobierno de Venezuela y a grupos irregulares aliados de Caracas incursos presuntamente en corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

Uruguay decidió abandonar el TIAR, arguyendo que está siendo usando para violar el derecho internacional y para promover una intervención militar en Venezuela.

Bloqueo a Cuba

Por otro lado, el canciller uruguayo condenó este 30 de septiembre el bloqueo comercial y financiero que realiza EEUU hace casi 60 años contra Cuba

"Condenamos el salvaje bloqueo comercial y financiero que hace más de 50 años se aplica contra Cuba. Son sanciones ilícitas, contrarias al derecho internacional, cuyas graves consecuencias hipotecan el futuro de ese país latinoamericano", señaló Nin Novoa.

El canciller uruguayo dijo que el mundo está ante una "difícil coyuntura global", de "gran incertidumbre".

"Existe un choque de fuerzas contrapuestas que pugnan por establecer un nuevo orden mundial sin pensar que sus acciones atentan contra la paz mundial, esa armonía que hace que las personas puedan vivir en libertad y armonía con sus necesidades satisfechas", agregó.

Sostuvo que existe una fragilidad de las bases que sustentan la convivencia pacifica entre los estados, como es la "convulsión política" en Europa, el hambre en África, la expansión de ideología "extremas" y la guerra comercial e ideológica que enfrentan las potencias.

"Nos preocupa el retiro de EEUU en el acuerdo con Irán (...) porque Irán podría retornar a su programa nuclear. Uruguay insta a las partes a reconsiderar sus posiciones", agregó

El 14 de julio de 2015 el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) y Teherán sellaron el denominado Plan de Acción Integral Conjunto tras años de negociaciones.

El documento contemplaba una serie de limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, EEUU rompió el pacto e impuso sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que este país seguía desarrollando armas nucleares.

Washington rechazó todos los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que confirmaban que Teherán cumplía estrictamente los acuerdos.