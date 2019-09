Paulo Coelho advierte sobre regreso de polarización y años oscuros con Bolsonaro en Brasil

"Brasil vivió un clima de terror, es a lo que se dirige ahora; Brasil está totalmente polarizado, ya no dices lo que piensas, ni siquiera en la familia, no es porque te arrestarán, torturarán o golpearán, es porque las personas han perdido su capacidad de diálogo, o estás a favor o estás en contra, era lo mismo en aquel entonces", dijo Coelho en la entrevista publicada en la web de la cadena británica.

El escritor brasileño, cuyo libro 'El Alquimista' lo catapultó como uno de los autores más vendidos a nivel global con su publicación en 170 países y 81 idiomas, dijo que sus compatriotas se están volviendo radicales e intolerantes y advirtió que ese puede ser el camino de regreso a la época de la dictadura.

"Brasil corre el riesgo de volver a esos años oscuros, se están volviendo cada vez más presente, nadie sabe dónde va a terminar esto, así que es mejor decírselo a la gente que no lo recuerda", comentó el escritor en su casa en Ginebra.

Y agregó que "la gente se está volviendo muy radical, el evangélico ya no tolera al católico, el hombre de izquierda no tolera al de derecha, el hombre de derecha odia a todos".

El escritor, cuyos libros han vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, sufrió en carne propia los abusos de la dictadura cuando fue detenido en marzo de 1974 y liberado tres meses después.

En la década de 1960 y 1970, Coelho era un escritor de canciones de rock y fue capturado por los militares debido a su trabajo.

Esos tres meses estuvo detenido en una habitación, desnudo y con una capucha en la cabeza, en una instalación que fue conocida luego como el cuartel general de tortura en Río de Janeiro (Brasil, sureste).

"Luego un día dijeron: 'Ok, ya está lo suficientemente asustado y nunca irá en contra del Gobierno', tenían razón, estaba totalmente asustado y me llevó años deshacerme de este miedo, porque puedes salir de la cárcel pero la cárcel permanece dentro de tu cabeza", dijo Coelho.

En sus poco más de nueve meses en el poder, Bolsonaro ha acaparado los titulares por sus declaraciones y medidas impopulares, como recortes de personal y presupuesto en organismos de control ambiental, elogios a los militares de la dictadura acusados de torturas y al chileno Augusto Pinochet, cuestionamientos al Mercosur y su manejo por los incendios en la Amazonía, entre otras polémicas.

"Tengo 72 años y nunca he visto algo así, he vivido la dictadura, la democracia, muchas fases de Brasil, pero nunca he visto lo que está sucediendo ahora; es un delirio (...) Estoy muy triste por lo que está sucediendo", dijo Coelho.

Bolsonaro asumió el 1 de enero tras ser electo en octubre del año pasado con el 55% de los votos, aunque las últimas encuestas han mostrado un descontento creciente entre la población.