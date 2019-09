Delcy Rodríguez asegura que irá a Nueva York a "llevar la verdad" de su país

"Vamos a Nueva York a llevar la verdad de Venezuela, a llevar las más de 13 millones de firmas de todos los venezolanos y venezolanas, le estamos llevando una carta al secretario general, Antonio Guterres, diciéndole no a las agresiones del Gobierno de Donald Trump a nuestra patria, no al intervencionismo, no al injerencismo, que procura perturbar la vida nacional", expresó Rodríguez durante una inspección que realizó al principal aeropuerto del país en el estado La Guaira (norte).

Horas antes, el canciller Jorge Arreaza alertó sobre un plan de EEUU para impugnar las credenciales ante la ONU de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y de la delegación diplomática de esa nación sudamericana, durante su intervención prevista para el 27 de septiembre en la Asamblea General.

Las declaraciones de Arreaza fueron en el marco de la 74 Asamblea General de la ONU, un día después de que el presidente de EEUU, Donald Trump anunció en una declaración que los altos funcionarios del Gobierno venezolano tienen prohibido el ingreso a ese país.

Trump indicó que la medida obedece a "la importancia para EEUU de fomentar el funcionamiento del Gobierno constitucional y las instituciones democráticas en Venezuela".

En marzo pasado, el Gobierno de EEUU también revocó el derecho de entrada al país de 49 funcionarios venezolanos y sus familiares por su apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Desde el año 2008, el Gobierno estadounidense sancionó a más de 200 funcionarios venezolanos entre los que se encuentran militares, magistrados, rectores del Consejo Nacional Electoral, ministros, diputados y constituyentes.