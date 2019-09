Arreaza considera coherente la decisión de Uruguay de retirarse del TIAR

"La diplomacia uruguaya se ha regido por la defensa de la paz, los principios y el respeto al derecho internacional, posiciones coherentes y aleccionadoras ante la locura proimperialista", sostuvo el ministro en su cuenta de Twitter.

La diplomacia uruguaya se ha regido por la defensa de la paz, los principios y el respeto al Derecho Internacional. Posiciones coherentes y aleccionadoras. Ante la locura pro imperialista, DIGNIDAD Nuestro Americana y Artiguista. https://t.co/xtdNP0BE2I — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 24, 2019

​El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo más temprano a Sputnik que "Uruguay se va a ir del TIAR; va a denunciar el tratado y va a presentar una nota este 24 de septiembre (...) porque hay una clara intención de violar el derecho internacional. El derecho internacional no admite y prohíbe las amenazas, el uso de la fuerza y las sanciones unilaterales".

Representantes de 16 países parte del TIAR determinaron el 23 de septiembre que la situación de Venezuela constituye una amenaza para la paz y la seguridad en el continente y decidieron activar por primera vez las provisiones de ese acuerdo.

© Sputnik / TIAR, la 'resolución' al estilo Trump del problema venezolano

Uruguay no respaldó la activación del mecanismo alegando que no se cumplen los supuestos para echar mano del TIAR, pues no existe una amenaza a la paz ni a la estabilidad regional y porque además Venezuela ya no es un estado parte.

Por su parte, el Gobierno venezolano solicitó al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) neutralizar la invocación TIAR.

El Gobierno venezolano abandonó en 2013 el TIAR aduciendo que podría ser utilizado en cualquier momento para argumentar una acción contra Venezuela.

El TIAR, que tiene 18 países miembros, nunca ha sido aplicado hasta ahora.

Sus miembros son Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba (que no denunció el tratado pero no participa del mismo) El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.