El gobernador de Río lamenta asesinato de niña pero defiende su política de seguridad

"¿Crees que no pienso en eso? [en el dolor de los padres de la niña] no soy un desalmado, soy una persona de sentimientos, soy una persona como cualquiera de los que estamos aquí; ahora bien, no porque tengamos un hecho terrible como este tenemos que parar el Estado", dijo al ser preguntado por la prensa, según recoge el diario O Globo.

La muerte sucedió la noche del 20 de septiembre en la favela Complexo do Alemão; la niña, de ocho años, viajaba en una furgoneta cuando varios tiros la atravesaron por la espalda.

Testigos y familiares culpan a agentes de la Policía Militar, que estaban realizando una operación en los alrededores en ese momento.

El gobernador, de ultraderecha y hasta hace poco aliado del presidente Jair Bolsonaro, no se había pronunciado sobre el crimen hasta ahora, y pidió "rigor y celeridad" en la investigación a los responsables de la policía y de la Fiscalía.

A pesar de todo, Witzel defendió su política de seguridad, de enfrentar frontalmente las bandas del narcotráfico, porque en su opinión el Estado de Río está "en manos del crimen organizado".

"El narcotráfico utiliza las comunidades [favelas] como escudo, disparan a la policía y a las personas; el crimen organizado ha mantenido la barbarie como una de sus banderas, nosotros estamos consiguiendo combatirlo porque los policías militares y civiles están trabajando", dijo.

El gobernador argumentó que los índices de violencia, y en especial de homicidio, están disminuyendo en el Estado de Río y que sin este trabajo ya habría habido 800 muertes más en lo que va de año: "El resultado está apareciendo de forma satisfactoria", zanjó.

Witzel también defendió el paquete anticrimen que propone el Gobierno de Bolsonaro, un conjunto de cambios legislativos que, entre otras cosas, darán mayor cobertura legal a los policías cuando disparen a matar.

En su opinión, no es necesario y se podría continuar "exactamente como estamos", usando el artículo 25 del Código Penal, pero añadió que toda la ley que sirva para aclarar y mejorar la interpretación judicial es "bienvenida".

El gobernador, que es juez de formación, centró sus propuestas de seguridad pública en un discurso de guerra total contra el narcotráfico que incluye que la policía pueda disparar directamente en la cabeza de los hombres armados que considere sospechosos, lo que le desde hace meses le vale numerosas críticas de activistas defensores de los Derechos Humanos.