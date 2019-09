Unidad de seguridad colombiana pide a Fiscalía investigar hechos que involucran a Ejército

A través de un comunicado la UNP exhortó "a la Fiscalía General de la Nación para que aclare, en el menor tiempo posible, tan lamentables acontecimientos".

Según las versiones que publica la prensa local, miembros del Ejército de Colombia dispararon en la noche del jueves contra una camioneta en la que se trasladaba Yolanda González García, líder del partido Alianza Social Independiente (ASI), junto a su conductor y a su escolta, identificado como Ezequiel Méndez Rivero, quien murió en los hechos.

"Al parecer, el Ejército habría confundido el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con otro que había sido reportado como robado, y accionaron sus armas", indicó el diario colombiano El Heraldo.

La líder política viajaba desde el municipio de Saravena (Arauca, nordeste) hacia Pamplona (Norte de Santander, nordeste) cuando ocurrió el incidente.

González García, quien resultó herida, dijo a la emisora local Blu Radio que los militares detuvieron la camioneta y les ordenaron bajar, pero sólo ella alcanzó a descender mientras su escolta buscaba su identificación, momento en el que los uniformados dispararon.

"Todo fue muy rápido, por eso mi escolta no alcanzó a bajar. Cuando yo me bajé, los militares me dijeron que alzara las manos y yo las levanté, pero enseguida dispararon", dijo la líder política, quien debió ser evacuada en helicóptero hacia un centro médico.

La UNP agregó en su comunicado que "ha ordenado reforzar el esquema de seguridad de la señora González García".

Una comisión de la Fiscalía llegó al lugar para investigar lo ocurrido, mientras que el Ejército de Colombia lleva adelante una pesquisa interna.