Experta: nuevo debate sobre drogas en México contradice plan nacional de desarrollo

"Esa propuesta de un nuevo debate coloca al presidente sometiendo a consulta el propio plan de desarrollo que él mismo aprobó", dijo la especialista y consultora internacional en temas de regulación de drogas.

López Obrador propuso el viernes "abrir el debate sobre el tema (de las drogas) para que podamos tratarlo abiertamente con el apoyo de los medios de comunicación, en mesas de trabajo, que se discuta, se conozcan distintas opiniones".

Sin embargo, el esquema del mandatario para reformular el combate a las drogas ya está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

En ese plan el presidente hizo un compromiso de "no criminalizar a los consumidores" y sobre todo de avanzar en la regulación de las drogas que actualmente son ilícitas, recordó la especialista.

Además de abrir la posibilidad de abandonar ese enfoque, "al aplazarlo por consultas que vayan más allá del 24 de octubre de este año, sería entrar en un desacato frontal de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", advirtió Sánchez, quien fue colaboradora de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas en control internacional de drogas.

En esas circunstancias, el presidente habilitaría la posibilidad de que el máximo tribunal pueda emitir lo que se llama una "declaratoria general de inconstitucionalidad".

Esa declaratoria obligaría a "eliminar los artículos declarados inconstitucionales, lo que abriría la puerta formalmente a tener legalización sin regulación", indicó la experta.

El mandatario mexicano lanzó la propuesta de debate nacional al comentar una exposición que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos hizo en la Cumbre de Premios Nobel de la Paz, que se celebra en Mérida (este), a favor de la regulación y legalización de las drogas para frenar la violencia.

López Obrador dijo en su conferencia de prensa que "en Colombia la vía es que se legalicen las drogas, pero ¿cuáles son los planes que hay para avanzar en ese sentido si los hay para acabar con la violencia?", interrogó.

"No descarto la posibilidad de convocar a una consulta y reflexión colectiva sobre el tema de la legalización de algunas drogas y lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica", anticipó el jefe de Estado que también se encuentra en Mérida.

Sánchez comentó que "al presidente no le conviene y no quiere un escenario en que las sustancias sean legales pero carentes de reglas, que pudieran atender a los grupos más vulnerables ante el narcotráfico, que este Gobierno defiende" con diversos programas sociales.

Si se llega a esa situación se dejaría desprotegidas a las personas más afectadas por el fenómeno del crimen organizado, comentó la responsable del organismo civil.

"Los principales afectados al demorar esa legislación sobre droga son los agricultores, las personas en vulnerabilidad o que padecen coacción, como pueden ser también mujeres que en forma involuntaria son involucradas en el tráfico y otros delitos", dijo la especialista.