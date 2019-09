Izquierda en Paraguay impulsa proyecto de ley por "inacción" del Gobierno ante incendios

"Hay una inacción total del presidente Mario Abdo Benítez con relación a los incendios forestales. Realmente es una situación grave y se están impulsando muchas movilizaciones. Nosotros vamos a hacer movilizaciones y también las hemos acompañado. También hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con la protección de la biósfera del Chaco", dijo a Sputnik Filizzola, quien también es presidente del Frente Guasú.

El 16 de septiembre, la organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) advirtió que los incendios en el norte de Paraguay se reavivaron el fin de semana, por lo que el Gobierno debería declarar estado de emergencia nacional

El miércoles 18, el director ejecutivo de la organización social Guyra Paraguay, José Luis Cartes, dijo a Sputnik que Paraguay depende de las precipitaciones para contener los incendios que arrasan al Chaco ya que el Gobierno no tiene un plan para prevenirlos.

Además, sostuvo que los primeros focos de calor comenzaron el 14 de agosto en la región del Pantanal y que posteriormente ingresaron los incendios desde Bolivia.

Según los medios locales, varios establecimientos ganaderos han sido arrasados por el fuego.

En la tarde del 16 de septiembre el humo llegó a Asunción y generó preocupación entre sus habitantes, lo que se vio reflejado en diversos comentarios de usuarios en redes sociales.

Por su parte, el 18 de septiembre las autoridades señalaron que hubo una "importante reducción" de los focos de calor: según informes de la Secretaría de Emergencia Nacional actualmente persisten 56 focos de los 2700 que existían.

"En este momento en la zona del Chaco paraguayo tenemos una grave situación. Se ha quemado grandes territorios y eso ha producido, ecológico, ha dañado a especies y ha producido una deforestación masiva. Incluso el humo que produce este incendio está llegando a Asunción. Es tóxico y está produciendo una gran preocupación en la ciudadanía, sin que el gobierno haga absolutamente nada ni siquiera opine sobre el tema", dijo Filizzola.

Este 19 de septiembre Abdo Benítez dijo que los incendios no se van a controlar del todo sino viene una lluvia "fuerte".

"No se va a controlar del todo hasta que no venga una lluvia fuerte. Nosotros necesitamos una lluvia de 50, 80 milímetros para que realmente se apaguen todos los focos que con el viento norte pueden volver a encenderse. Hoy, gracias a que no hay mucho viento es más fácil operar para enfriar los lugares”, señaló.

Filizzola consideró que los dichos del presidente están "totalmente fuera de lugar", y afirmó que el Gobierno debe tomar medidas urgentes.

"Llevamos un mes con este tema y cada vez empeora más. Esto está afectando a otras poblaciones no sólo al Chaco y él está esperando que llueva cuando se pueden adoptar medidas claras. Es más, nosotros pensamos que lo que quiere es favorecer el agronegocio, a la plantación de soja y a los sectores poderosos, que ni siquiera pagan impuestos", agregó.

Proyecto de ley

Legisladores del Frente Guasú presentaron un proyecto de ley que pretende declarar de Reserva de Biosfera del Chaco, Paraguay, la superficie de 7.492.250 hectáreas localizada en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.

"Hay grandes presiones para convertirlo en tierras de pastoreo, pese a su importancia en el plano ecológico. Su designación como Reserva de Biosfera contribuye a proteger también los territorios y la identidad cultural de las comunidades indígenas", señalan los legisladores en el proyecto, que fue enviado a Sputnik.

En el texto se establece que las propiedades rurales, públicas o privadas, de más de 50 hectáreas en la Reserva de la Biosfera del Chaco deberán mantener el 50% de su área de bosques naturales, y que en caso de no mantener este porcentaje mínimo el propietario deberá restaurar con especies nativas una superficie equivalente al 50%.

Además, se señala que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) tendrá autoridad dentro de los límites de la Reserva de Biósfera del Chaco para fiscalizar y controlar la zona, "pudiendo realizar las intervenciones necesarias para prevenir y combatir los incendios y quemas intencionales".

El Chaco paraguayo es la región más extensa de ese país, con 250.900 kilómetros cuadrados y 234.000 habitantes.

Los incendios habrían dañado hasta ahora más de 100.000 hectáreas, según datos oficiales.