ONG ecuatoriana pedirá a Moreno que vete reforma que excluyó despenalización de aborto

MONTEVIDEO (Sputnik) — La organización feminista ecuatoriana Fundación Desafío solicitará a Moreno que vete la reforma del código penal aprobada por la Asamblea Nacional que excluyó un artículo que autorizaba el aborto ante violaciones sexuales, inseminaciones no consentidas e inviabilidad del feto, dijo la directora de la ONG, Virginia Gómez.

"El objetivo es de alguna manera incidir y presionar al presidente para que apoye una moción de incorporar nuevamente el artículo en el veto presidencial, en eso vamos a trabajar hoy (miércoles) y mañana (jueves), porque el presidente tiene que presentar una moción de veto en 30 días y la Asamblea tiene que responder", afirmó Gómez.

Con 65 votos afirmativos el pleno de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) no aprobó la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) referente al aborto no punible en caso de violación, malformaciones del feto e inseminación artificial no consentida.

Se precisaban 70 votos de un total de 137 escaños para que esa iniciativa prosperara.

El aborto es delito en Ecuador, pero no es punible en dos causales, establecidas en el artículo 150 del COIP: cuando está en riesgo la vida y la salud de la mujer y en casos de violación a una persona que padezca discapacidad mental.

La médica y activista informó que sostendrían una reunión con una jurista para armar el documento que luego presentarán al Ejecutivo con el fin de lograr el veto presidencial.

La fundación introdujo dos meses atrás en la Corte Constitucional dos acciones de inconstitucionalidad y de incumplimiento contra las normas que limitan el aborto no punible.

"Si no logramos lo del veto estaríamos activando esas acciones", explicó.

Gómez afirmó que las organizaciones feministas están "indignadas" con la votación del parlamento porque el lunes, según el relevamiento hecho por la ONG, había 76 asambleístas a favor de votar por el aborto no punible en casos de violación.

"Entre los cinco votos que faltaron, algunos estaban con nosotras, otros asambleístas no se presentaron, hubo maniobras de los antiderechos que confundieron a un asambleísta presentándole un articulado que decía que se podía abortar fetos con síndrome de Down", afirmó la activista.

En Ecuador 3.000 niñas menores de 14 años quedan embarazadas cada año, y de ellas 2.700 dan a luz, informó Gómez con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Por lo menos una niña muere cada año producto de una complicación del embarazo prevenible y evitable, añadió.

Mientras, organizaciones religiosas y conservadoras, como el Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia, festejaron frente al parlamento la decisión de los asambleístas coreando: "¡Cristo vive!, ¡Cristo vive!".