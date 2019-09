Parlamento de Ecuador define reforma penal que incluye aborto y cannabis medicinal

Verán: mañana la asamblea no va a votar “por el aborto” 🙄

Se votará entre otras una reforma al código penal, para que si una mujer, que ha sido violada y ella (no nadie mas) decide abortar, no sea castigada con prision. . Eso nomás. Si ud no está de acuerdo, no aborte! Ahí si?