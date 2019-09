Embajadora mexicana Alicia Buenrostro Massieu presidirá la 63 Conferencia General del OIEA

On Mexico's Independence Day, the 63rd General Conference of the @iaeaorg elects Amb. @ABuenrostroMass as President.



Este 16 de sept. La Emb. Alicia Buenrostro Massieu es electa Presidenta de la 63a Conferencia General del OIEA.



¡Viva México! 🇲🇽🇺🇳 pic.twitter.com/aKJDPWfYRh