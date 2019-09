Como es la villa Rodrigo Bueno, en el barrio más caro de Buenos Aires

Hay sentimientos encontrados entre los vecinos del barrio Rodrigo Bueno, ubicado en la zona de Puerto Madero, uno de los lugares de mayores contradicciones sociales de toda Argentina, debido al proyecto de integración urbanística desarrollado por el Gobierno.

Quien se pare sobre el boulevard de la Avenida España al 2200, en la Costanera Sur porteña, puede divisar cercanos los modernos rascacielos corporativos y residenciales de la comuna más nueva del país, hogar de famosos, deportistas, políticos y otros millonarios.

Pero con solo girar la cabeza 90 grados se encontrará con una realidad muy distinta, que ahora también vive su propio contraste. Una calle divide dos microcosmos dispares dentro de un mismo escenario bipolar.

De un lado, la villa Rodrigo Bueno "histórica", con su enjambre de pasillos y casitas precarias, del otro, el nuevo barrio, el conjunto de 46 condominios de viviendas recientemente construidas —y en construcción— que forman parte del proyecto de urbanización que impulsa el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

© Sputnik / Francisco Lucotti Interior de la villa Rodrigo Bueno "histórica" con casitas precarias

Oportunidades y condiciones

María Margarita Ramírez, oriunda de la provincia de Misiones, es una de las vecinas más antiguas del asentamiento. Cuando se instaló había solamente 13 casillas. Era 1999, último año de la década de Gobierno de Carlos Menem, época en los que la cifra de desocupados oscilaba entre 14% y 18%.

© Sputnik / Francisco Lucotti María Margarita Ramírez, una de las primera vecinas del asentamiento

"Mi marido no tenía trabajo y yo estaba como empleada doméstica cama adentro. Mi hijo tenía 8 años y no podíamos pagar alquiler. El ahijado de una señora con la que yo trabajaba en mi tierra me vendió un pedazo de lo que era su patio por 350 pesos [ídem en dólares en aquel entonces]. Me dejó pagarle 100 y después ir pagando en cuotas mientras construía mi casa. Vendimos el televisor para empezar a hacer las paredes", dijo "Marga" a Sputnik.

La señora dijo que su hijo fue uno de los primeros en mudarse a uno de los departamentos a estrenar, junto con su mujer e hija, desesperado por ofrecerle mejores condiciones de vida a la pequeña.

Como sucede con el resto de los nuevos propietarios, recibió un préstamo blando del Banco Ciudad a 30 años con cuotas que no pueden exceder el 20% de los ingresos mensuales de la pareja. El monto total a pagar se calculó por la diferencia entre precio de la nueva vivienda menos lo que le cotizaron por el espacio precario donde vivían, un monoambiente construido sobre la casita de su madre.

"A mí me gusta que a la gente pobre se le dé la oportunidad de mejorar. Pero es algo para los jóvenes, a mí no me sirve porque no tengo ingresos ni me quedan 30 años como para pagar el préstamo, porque no es gratis. Además, yo ya tengo mi casa", dijo María Margarita, de 62 años.

Ella, por su antigüedad en el espacio, está entre aquellas personas que fueron amparadas por un recurso de la Justicia en 2005 contra un decreto oficial que pretendía la erradicación del asentamiento. En 2011, un juzgado le dio la razón a los vecinos y demandó que el Gobierno capitalino se encargara de la urbanización. Después de años de resistencia, en 2016 se anunció y puso en marcha el proyecto a cargo del IVC.

Las complejidades de la urbanización

Además de la construcción de las nuevas edificaciones, la integración contempla en la villa histórica la instalación de servicios públicos y el trazado y ampliación de nuevas calles, la liberación de la franja de habitáculos linderos al arroyo que se encuentra de fondo (que desemboca en el Río de la Plata), y pulmones de manzana para ventilación y "esponjamiento".

La casa de "Marga", la número 23 de la manzana 1, está entre las que deberían ser derribadas para continuar el curso de una calle proyectada, por lo que le ofrecieron la opción de "canje", es decir, ser mudada a una vivienda no comprometida que fue liberada por una de las familias que pasaron al otro lado.

"No sé qué hacer porque es más chico que donde estoy, mi marido ya está viejo y estamos acostumbrados, en casa ajena no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Además el terreno ya nos pertenece. En 2005 nos ofrecieron mudarnos a una casa pero que cuando me muriera. Entonces ¿qué significa mi casa?", se preguntaba con preocupación.

Algunos de los habitantes del barrio comparten la consternación por el avance acelerado de las nuevas construcciones pero la falta de respuesta a las preguntas por la sustentabilidad de las condiciones planteadas. Temen que, con las dificultades socioeconómicas que se viven, muchas familias terminen siendo desalojadas y vuelvan al viejo barrio sin nada.

"Los departamentos nuevos no son viviendas sociales porque cuestan millones por estar en Puerto Madero. La mayoría de los que se mudaron son inquilinos y no propietarios del barrio histórico e incluso hay personas mudadas que nunca vivieron acá, a pesar de que supuestamente solo los que estaban en el censo que se hizo en 2016 podían acceder", aseguró María, vecina desde hace 18 años y de las más descontentas y desconfiadas del proyecto.

María lleva adelante los reclamos tanto de vecinos afectados por la urbanización del barrio viejo como de quienes se mudaron a las nuevos departamentos ante el IVC, la Defensoría y los delegados vecinales.

© Sputnik / Francisco Lucotti Los nuevos condominios en Buenos Aires

Asegura que hay quienes, obligados a desalojar sus casas de la villa, no reciben alternativas lógicas porque no pueden pagar las cuotas de las nuevas viviendas, o quienes la reconfiguración les afecta fuentes de trabajo como comedores y comercios.

Además, entre los ya mudados, denuncian que sufren filtraciones de humedad, cañerías descompuestas de origen o que, encima de lo que les retienen para pagar el préstamo, reciben cuentas mensuales por el servicio público eléctrico por arriba de los 4.000 pesos (75 dólares).

"El mismo Gobierno que nos está obligando a mudarnos y nos está vendiendo y obligando a comprar viviendas es el que llevó el país a la quiebra. ¿Cómo pretende que paguemos si no tenemos trabajo?", se quejó María, quien trabaja de noche como enfermera y cuya casa quedó afectada por la reconfiguración de manzana.

Este descontento quizás explique por qué, a pesar de las inversiones públicas y proyectos de urbanización de las villas y barrios más carenciados de la ciudad, fueron en estos distritos donde el voto castigo fue más marcado en contra de la administración nacional y porteña, que comparten bandera partidaria.