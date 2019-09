"La búsqueda de desaparecidos en Uruguay sigue siendo intrincada"

"La búsqueda ha sido intrincada por algunas resistencias que han habido. Especialmente es difícil por la falta de información precisa y concreta de los lugares de enterramiento. Algunos militares saben cosas, pero no las han aportado a lo largo de tiempo", dijo a Sputnik.

En Uruguay siguen desaparecidas 192 víctimas la última dictadura militar (1973-1985), según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

El 27 de agosto, el grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay encontró restos humanos en el predio del ex Batallón 13 de Montevideo.

El hallazgo de un esqueleto entero se hizo en una zona que estaba protegida judicialmente desde 2011 y despertó expectativas en la sociedad uruguaya dado que, según los registros de organizaciones civiles, en ese lugar podría haber 13 personas sepultadas de manera clandestina durante la última dictadura.

De acuerdo con distintas investigaciones, en ese predio militar funcionó el centro de torturas '300 Carlos'.

Bayardi dijo a Sputnik que la búsqueda en estos últimos años ha sido un "".

"En el caso del Batallón 13, estamos trabajando desde hace dos años y ahora aparece un descubrimiento cuando se estaba llegando al 100% de la zona que se había marcado. Como la gente que sabe la información no la brinda, para la búsqueda tenemos que conjuntar la información por distintas fuentes, particularmente de gente que estuvo detenida o por indicios que llegan por otras vías. Claro que tiene dificultades porque hay que ir construyendo primero el relato", agregó.

Relación con militares

Bayardi aseguró además que la relación que existe entre el Gobierno del Frente Amplio (centroizquierda) y los militares no es mala.

"La relación entre el Frente Amplio y los militares es institucional. Esto lo pienso para cualquier área de la administración civil, policial o militar. Los profesionales de un área cualquiera a veces entran en tensión con decisiones que toman aquellos que tienen la responsabilidad política delegada para gestionar. Esto es normal", sostuvo el jerarca.

El ministro advirtió que, en caso de que el Frente Amplio pierda las próximas elecciones de octubre, la búsqueda de los detenidos desaparecidos podría frenarse.

"Si el Frente Amplio pierde en las próximas elecciones, se retrocedería en la búsqueda de detenidos desaparecidos. El ejemplo más claro de esto es que hasta que el Frente Amplio llegó al Gobierno, el 1 de marzo en 2005, no se habían entrado a los cuarteles para la búsqueda", señaló.

Uruguay elegirá presidente, vicepresidente y a los miembros de su Parlamento bicameral el próximo 27 de octubre, el mismo día de las presidenciales argentinas.

Los candidatos con más chances de suceder al actual mandatario Tabaré Vázquez, según las encuestas, son Daniel Martínez, del gobernante Frente Amplio (izquierda), Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (conservador), y Ernesto Talvi, del Partido Colorado (centroderecha).

El Frente Amplio llegó al Gobierno en 2005 y en sus tres administraciones consecutivas impulsó, gracias a mayorías parlamentarias, cambios considerados de avanzada, como la aprobación del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la regulación del cultivo y consumo de marihuana, la negociación colectiva de los salarios y el aumento del gasto público social por habitante.

No obstante, los comicios de octubre se le presentan como los más difíciles de los últimos 15 años.

Europa, responsabilizada de tráfico de drogas

Europa también tiene responsabilidad en el tráfico internacional de droga, ya que las autoridades de esa región no logran incautar todos los cargamentos que llegan a uno de los grandes mercados del mundo para el narcotráfico, dijo a Sputnik el ministro de Defensa de Uruguay.

"Decir que hay responsabilidades en Uruguay es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque los europeos no logran incautar toda la droga que consumen sus propios ciudadanos", dijo Bayardi.

A finales de julio se conoció la detención de 11 personas en Suiza responsables del traslado de 600 kilogramos de cocaína procedente de Montevideo, mientras otras cinco fueron arrestadas en Hong Kong con 421 kilos, todas vinculadas al Cártel de los Balcanes, organización criminal que trafica droga entre Europa, Asia y América del Sur.

Los detenidos en Suiza habían llegado en un vuelo privado proveniente de la capital uruguaya, previa escala en la ciudad francesa de Niza (sur), según las investigaciones.

Las autoridades de Alemania descubrieron en agosto un alijo de 4.500 kilogramos de cocaína a bordo de un portacontenedores procedente del puerto de Montevideo.

A partir de estos hechos, un reporte de la cadena alemana Deutsche Welle calificó a Uruguay como "el nuevo centro mundial del narcotráfico", lo que dio pie a que el diario uruguayo El País afirmara días después que "Uruguay sufre críticas de Europa".

"Más allá de buscar culpas o responsabilidades, es importante fomentar la cooperación a nivel mundial y el trabajo entre distintas policías y unidades del mundo para llevar adelante un combate más efectivo contra el narcotráfico", sostuvo Bayardi.

El ministro observó que el narcotráfico tiene dos puntas: una es la producción, localizada en este caso en América Latina, y otra es el consumo, que principalmente corresponde a Europa y EEUU.

"Me llama la atención que el artículo de Deutsche Welle no vea que los grandes consumidores de la droga están Europa. Además, que no vea que la policía europea, sea del país que sea, no ha logrado incautar toda la droga que entra a ese continente por su propia frontera, teniendo en cuenta que los recursos económicos con los que cuenta son enormemente superiores a los que podemos tener nosotros", agregó.

Sostuvo que en el caso de los 4.500 kilos que salieron desde Montevideo, ya hay personas detenidas, entre las cuales hay un cabo de la Fuerza Aérea y un suboficial del Ministerio de Interior que trabajaba para Interpol.

"Se está trabajando intensamente por parte de las autoridades y de la justicia para tratar de ver las distintas responsabilidades. Ya tenemos algunos narcotraficantes identificados. Lo que importa no es solo quien viabiliza que la droga pudiera salir, sino los que están detrás de esto, que seguramente sean los responsables de haber hecho ingresar la droga al país y que tengan los contactos centrales con las redes de narcotráfico en Europa", agregó.

Nueva política

Bayardi consideró que con la actual política mundial de lucha contra el narcotráfico es "muy difícil" detenerlo.

"Con esta política se le podrán pegar golpes al narcotráfico, algunos más significativos y otros menos, pero esta idea del combate y de mantener ilegal la droga lo único que hace es mover una enorme cantidad de recursos económicos (...) Se debe cambiar de estrategia de lucha contra el narcotráfico, regular legalmente el consumo a nivel global y tratarlo como un problema de salud pública, como se hace con otras drogas", reflexionó.

El último Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) afirma que unos 275 millones de personas, es decir el 5,6% de la población mundial, consumieron drogas en al menos una ocasión en 2016.

La Organización Mundial de la Salud reportó que en 2015 fallecieron unas 450.000 personas a consecuencia del consumo de drogas, indica el informe de la Onudd.

El narcotráfico mundial es un negocio de 320.000 millones de dólares, lo que representa dos por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

La producción de drogas se concentra en los países en desarrollo, pero los principales mercados siguen siendo los de altos ingresos, como Estados Unidos y Europa, añade la Onudd.