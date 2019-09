Constituyente: la OEA busca invadir Venezuela al convocar el TIAR

"Se trata de un nuevo acto de agresión, de hostilidad de la OEA, colocándose al servicio de los intereses del Gobierno norteamericano del presidente Donald Trump, al aprobar la aplicación de este Tratado podrían formar una coalición militar para venir a penetrar el territorio venezolano", expresó Chávez.

El 11 de septiembre, con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 ausencia, países miembros de la OEA aprobaron convocar el TIAR para abordar la crisis venezolana.

El Gobierno de Nicolás Maduro consideró nula la decisión y tildó de "instrumento imperial" ese Tratado Interamericano.

"Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la infame decisión de un pequeño grupo de Gobiernos alineados a los intereses de EEUU, al pretender invocar la activación írrita y nula del TIAR, nefasto instrumento imperial de la historia de nuestro continente", indicó el canciller Jorge Arreaza.

En ese sentido, Chávez, miembro del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), manifestó que la decisión de convocar al TIAR carece de legitimidad.

"Para nada es vinculante esa decisión, no tiene la legitimidad que se corresponde (…) por otra parte, es bueno recordar que Venezuela ya no forma parte como miembro pleno de la Organización de Estados Americanos y en consecuencia las decisiones no son vinculantes, porque no formamos parte de esta instancia", sostuvo.

Venezuela dejó de ser miembro de la OEA el pasado 27 de abril, cuando el Gobierno de Maduro formalizó su salida, asegurando que ninguna decisión emanada de ese órgano tendría repercusión en su país.

Alerta naranja: tratado TIAR aumenta tensión en la frontera Colombia-Venezuela / Sin embardo, el 9 de abril, el Consejo Permanente de ese organismo hemisférico aprobó una resolución que acredita como representante permanente de Venezuela a Gustavo Tarre, enviado del diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de la nación caribeña.

A juicio de Chávez, la decisión de la OEA sobre el TIAR obedece a la desesperación de Estados Unidos por los intentos fallidos de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

"Tiene que ver con una pretensión que el Gobierno de los Estados Unidos, que ha intentado de diferentes formas y manera de derrocar a nuestro Gobierno y no han logrado el objetivo, ahora utilizan una deslegitimada OEA, una OEA que se convirtió desde hace algún tiempo en el ministerio de las colonias", sostuvo.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de usar el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para satisfacer a Estados Unidos en su pretensión de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"La República Bolivariana de Venezuela repudia la infame pretensión de un reducido grupo de gobiernos belicistas de la OEA que pretenden alterar la paz de nuestra Patria y la Región valiéndose de un írrito instrumento para satisfacer la ansias de EEUU por derrocar al Gobierno de Venezuela", escribió Rodríguez en la red social Twitter.

​En julio pasado, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó una ley para la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Días después, el Tribunal Supremo der Justicia (TSJ) declaró nulo el acuerdo, al alegar que carecía de efectos jurídicos, debido a que las decisiones del parlamento son nulas al "tratarse de un órgano legislativo en desacato".

La Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el TSJ en el 2016.

En enero de 2019, el máximo tribunal del país señaló que desde 2017 este órgano no tiene junta directiva válida.

El TIAR se firmó en 1947, en pleno comienzo de la Guerra Fría (1947-1953), y previo a la creación de la Organización de Estados Americanos, pero jamás ha sido aplicado.

El Gobierno venezolano abandonó en 2013 el TIAR aduciendo que podría ser utilizado en cualquier momento para argumentar una acción contra Venezuela.

Países como Cuba, Ecuador, Bolivia, México y Nicaragua también están al margen del TIAR.