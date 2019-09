Uruguay busca aprobar antes de fin de año ley que regula consumo y promoción de alcohol

"No lo vamos a aprobar ahora porque la última sesión es el jueves (12 de septiembre) y no tenemos más posibilidad, pero sí hay un compromiso de la bancada del (partido gobernante) Frente Amplio para tratarlo cuando haya una sesión especial (…) Que va a ser ley antes de fin de año, no tengan duda", señaló el congresista de izquierda.

La norma regula las actividades tendientes a distribuir, comercializar, vender, ofrecer o suministrar a título gratuito, promocionar, patrocinar o publicitar bebidas alcohólicas y, de aprobarse, sería la tercera experiencia en ese sentido que atraviesa este país sudamericano luego del tabaco, en 2005, y la marihuana, en 2013.

Entre los argumentos centrales del proyecto se resalta que "las dificultades de fiscalización de la venta a menores y el control sobre los locales de venta, sumado a la gran cantidad de pautas y auspicios publicitarios de estas bebidas y otros factores de contexto, favorecen la problemática situación respecto a nuestros patrones de consumo".

Pero se propone regularlo sin "modificar la cultura de consumo y sin afectar las ventajas y beneficios de la actividad económica que lo sustenta".

En consecuencia, el debate sobre la regulación del alcohol tiene una diferencia de sus antecesores que es el carácter abierto de la discusión previa a la sanción, donde todos los actores involucrados son parte de las negociaciones.

Así, y luego de diversos reclamos del sector empresarial, los diputados que promueven el proyecto aceptaron modificar algunos artículos que generaban controversia, en particular, el que prohíbe "la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, con o sin fines de lucro, que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de las modalidades de cata o degustación".

Según Gallo, de la manera en la que está redactado este artículo prohíbe fiestas como la de la vendimia o la de la cerveza, cuando en realidad la intención es prohibir "los concursos de quién toma más alcohol".

Con todo, la iniciativa busca aumentar la percepción del riesgo del consumo abusivo de alcohol, retrasar la edad de inicio, disminuir la tolerancia social respecto al consumo excesivo y asegurar la accesibilidad a servicios de salud y surge de una iniciativa que el propio presidente Tabaré Vázquez tuvo en 2015, dos años antes de presentarlo al Congreso, donde ya obtuvo media sanción del Senado en julio de este año.

"Tuvimos mala recepción en la oposición porque estamos en campaña electoral, por eso nuestra idea es votarla en diciembre porque, en caso contrario, cada partido querrá sacar rédito político, sobre todo teniendo en cuenta que en el Senado todos votaron en contra y calculo que en Diputados pasará lo mismo", aseveró Gallo.

Problemas entre los jóvenes

La última encuesta permanente de hogares da cuenta de que Uruguay presenta un consumo algo por encima del promedio mundial, 6,8 litros de alcohol puro per cápita anuales en mayores de 15 años, con el problema más grave entre jóvenes y adolescentes.

La encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media realizada en 2016 dice que ocho de cada 10 jóvenes de entre 13 y 17 años asumen que por lo menos una vez en su vida han consumido bebidas alcohólicas y siete de cada 10 lo hicieron en el último año.

"Es necesario empezar a vincular el tema en los primeros años de la vida educativa de los gurises (niños) para que tomen en cuenta y puedan medir la percepción de riesgo del alcohol porque es muy natural en Uruguay que las familias consuman alcohol abiertamente y que se pierda la percepción del riesgo", argumentó el diputado.

Otra cuestión social que preocupa a las autoridades uruguayas son las llamadas "previas" en la que muchos menores de edad beben alcohol en exceso en sus casas antes de salir a bailar y que, en la mayoría de los casos, sucede con la autorización y hasta incentivo de los adultos.

Según los especialistas, esta práctica puede interferir no solo desde el punto de vista neurobiológico, sino que se estima que las probabilidades de dependencia de alcohol son un 7% más altas por cada año por debajo de los 21 años en que se haya iniciado el consumo.