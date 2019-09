Nadador argentino Ola sigue su campaña por la paz pese a traspié en Canal de la Mancha

"Veníamos muy bien, todo marchaba perfecto, es cierto que el agua estaba más fría de lo que habíamos previsto, pero no pensábamos que íbamos a tener que suspender la prueba", manifestó el nadador a Sputnik.

La travesía comenzó cerca de 18:00 hora local del 8 de septiembre en Dover, Inglaterra, cuando Matías y su entrenador, Pablo Testa, recibieron la noticia de que había una posible ventana climática favorable para completar los 42 kilómetros hasta Calais, Francia.

Hasta ese momento era una aventura más, similar a la que los llevó a completar una vuelta alrededor de la isla de Manhattan, en Estados Unidos; nadar junto a una colega inglesa en las Islas Malvinas para llamar a la paz, o lanzarse a las aguas del estrecho de Gibraltar, el de Bósforo y el de Bering, el Golfo de Jordania, el mar de Bismarck en Indonesia y el Canal de Beagle, entre otros.

Todo es parte de la campaña Unir el Mundo, por la cual Ola abandonó las competencias tradicionales en 2011, y que tiene como objetivo invitar "a los seres humanos a comprometerse y trabajar a favor de la paz y el cuidado del medio ambiente".

La diferencia térmica entre la noche y la mañana es amplia en el Canal de la Mancha y el agua bajó de 16,4 a 14 grados centígrados en pocos minutos, una temperatura muy fría para el cuerpo humano, aunque Ola, subcampeón mundial en aguas frías llegó a soportar 0,5 grados en países como Finlandia, Rusia y Estonia.

El clima arreció conforme fue pasando la prueba, pero su entrenador comenzó a preocuparse al registrar, luego de siete horas, que el atleta no sentía las piernas, el primer síntoma que hizo creer en una hipotermia.

Al rato, su andar comenzó a descoordinarse, sus brazadas bajaron de 68 a 42 por minuto, su nado era en zigzag y en dos oportunidades chocó su brazo con la embarcación.

"Vi que nadaba con los ojos cerrados, como no queriendo ver el escenario rudo que se presentaba, y noté que balbuceaba o no tenía sentido cuando me respondía; cuando le di la última hidratación lo dejé nadar 10 minutos más a ver si había un cambio pero a los cinco minutos lo subimos a la embarcación y él ya estaba ido", relató su entrenador, quien confirmó que repetirán la travesía entre finales de julio y principios de agosto del año próximo.

El malestar era sentido por el propio Ola, que prefirió no decirle nada a su entrenador, aunque luego asumió que "el frío llegó hasta los huesos" y que "tenía completamente entumecida la pierna izquierda, no reaccionaba al movimiento, no podía patear, y empecé a tener temblores por lo que bajé el ritmo de brazadas que venía manteniendo".

En cuanto volvió en sí Matías le pidió a su entrenador y a Jackie Cobell, la deportista inglesa con la que nadó en las Islas Malvinas, que lo abrazaran durante la hora y diez minutos que duró el regreso al hotel, aunque el nadador casi no recuerda nada hasta llegar a su cama.

"Son cosas que me pueden pasar en este tipo de hazañas y son muy difíciles, las aguas son muy frías y voy a tener que aumentar la masa muscular para poder prepararme para estos desafíos y darle revancha al Canal de la Mancha", finalizó.

Además de unir Inglaterra con Francia, Matías Ola tiene propuesto nadar en la Antártida Argentina; el canal de Norte, en Irlanda; el canal de Molokai, en Hawái; el canal de Tsugaru, en Japón; y el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda.