Incendios en Paraguay son "incontrolables" y autoridades esperan lluvias para mitigarlos

"Se nos escapa de las manos este incendio con tantos focos. No damos abasto. Es incontrolable. Pedimos que la gente evite la limpieza a través del fuego, porque eso se descontrola (...) Hasta que no venga una lluvia intensa, vamos a estar todavía con esta situación. Tenemos previsto para el viernes [13 de septiembre] una lluvia, no es intensa, pero podría ayudar bastante. Lo mejor que le puede pasar a Paraguay es que llueva, porque es incontrolable", dijo a Sputnik Mareco.

El funcionario señaló que la prioridad de las autoridades son las áreas protegidas y que el fuego se reavivó en la zona de Chovoreca.

"El avance del fuego se ha logrado frenar momentáneamente. Nos ayudó el cambio del clima, la dirección del viento sureste hace que retroceda en algunas zonas donde ya pasó el incendio. Eso favoreció bastante el combate. Actualmente hay más de 2.000 focos de incendios. Pero eso es relativo, porque el fuego se reaviva de vuelta", indicó.

El 10 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley N 6373 que declara en situación de emergencia ambiental a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón (norte).

También el 10 de septiembre, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su siglas en inglés) advirtió que Paraguay registró 7.853 focos de incendios en las últimas 12 horas.

En tanto, activistas y especialistas alertaron en una conferencia de prensa que el fuego en el norte del país sigue avanzando, mientras miles de animales fallecen.

"Los bomberos están desesperados (...) Donde uno pone la nariz es todo humo, fuego,. Está absolutamente todo quemado, vimos muchísimos animales muertos. Nada ha sobrevivido, ni las aves, ni los monos, ni los animales que viven abajo de la tierra. Muchos animales ya son pura cenizas. (...) van a pasar muchos años para que el lugar vuelva a ser lo que era", dijo el 10 de septiembre en la conferencia el activista Danilo Krause, del Refugio Urutaú.

El Chaco paraguayo es la región más extensa de ese país, con 250.900 kilómetros cuadrados y 234.000 habitantes.

Los incendios habrían dañado hasta ahora más de 100.000 hectáreas, según datos brindados por el ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, informó el portal Agenda Paraguay.