Uruguay analiza permitir el matrimonio igualitario para extranjeros no residentes

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las autoridades uruguayas analizan actualmente que extranjeros no residentes puedan acceder al matrimonio igualitario, dijo a Sputnik el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) local, Sergio Miranda.

"Lo que se busca es ampliar el marco jurídico en Uruguay para permitir que extranjeros no residentes en Uruguay puedan casarse. Esto es bien interesante porque genera una oportunidad, se amplían derechos. No sólo es para personas para la comunidad LGBT, sino que es para todos las personas extranjeras no residentes", dijo Miranda a Sputnik.

Miranda consideró que esta propuesta genera una "oportunidad muy interesante" para el país, ya que significaría que grandes sumas de dinero llegarán a Uruguay por el llamado turismo de bodas.

"La pareja que viene a casarse trae a sus familiares, amigos, y organizan la fiesta, los regalos, el alojamiento, los pasajes. Todo eso genera una industria que algunos llaman el turismo de bodas, que mueve millones de dólares al año. Esto va a generar empleo, consumo y divisas en Uruguay", agregó.

Explicó que los extranjeros no residentes deberán inscribirse previamente en los consulados uruguayos de los países en los que residen para solicitar una fecha de casamiento.

"Con esta iniciativa Uruguay se distinguiría con respecto a la región. No hay ningún otro país en América del Sur. Ojalá que esta propuesta se apruebe este año, durante esta administración" que terminará en marzo de 2020 tras las elecciones de octubre, agregó.

Para casarse en Uruguay es necesario ser mayor de 18 años o tener 16 y presentar consentimiento de los progenitores.

Además, en este país dos personas de igual sexo, cualquiera sea su identidad de género u orientación sexual, pueden acceder al matrimonio civil, el cual es el único reconocido por la ley uruguaya.

La Ley de Matrimonio Igualitario fue aprobada por el Parlamento uruguayo en abril de 2013 con los votos de todos los partidos políticos.

La norma reconoce como "progenitores jurídicos" a los dos integrantes del matrimonio, aun cuando uno de ellos no sea el progenitor biológico, y habilita a los hijos a conocer, si así lo desean, la identidad de sus padres biológicos.

La ley también permite decidir a las parejas el orden de los apellidos de los padres que recibirá el hijo, sea biológico o adoptado.

Uruguay, Argentina, Brasil y Puerto Rico son los únicos países de América Latina cuya legislación habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo.

También lo autorizan algunos estados de México, así como la Guayana Francesa y la isla de Martinica, departamentos franceses de ultramar, sujetos a la legislación gala.