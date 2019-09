Autoridades colombianas detienen a dos sujetos por asesinato de candidato a Alcaldía

"En procedimientos cumplidos en el casco urbano y en zona rural de Toledo (Antioquia), por personal de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, fueron capturados los dos indicados y trasladados hasta el municipio de Santa Rosa (Antioquia) para establecer su plena identidad y realizar las reseñas correspondientes", informó la Fiscalía General de Colombia en un comunicado.

Uno de los hombres, cuyas identidades no fueron reveladas, sería el responsable de disparar con una escopeta contra el candidato, mientras que el otro es señalado de haber comprado la munición.

"Las indagaciones darían cuenta de que los detenidos serían simpatizantes de una corriente política distinta a la de Orley García y no tendrían relación con alguna organización criminal", precisó la Fiscalía General.

Ambos sujetos serán imputados por los cargos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Desde el pasado 27 de julio iniciaron de manera oficial en Colombia las campañas electorales para los candidatos que aspiran a ser elegidos el próximo 27 de octubre como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados o ediles.

Según la Defensoría del Pueblo, desde esa fecha seis candidatos han sido asesinados y se han registrado por lo menos otros 24 hechos de violencia política, la mayoría de ellas por parte de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Clan del Golfo (disidencia paramilitar), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos armados ilegales.

El defensor del Pueblo (ombudsman), Carlos Alfonso Negret, indicó días atrás que la Defensoría ha emitido alertas tempranas mediante las cuales ha advertido de los riesgos que tienen varios dirigentes políticos en algunos departamentos, sobre todo en aquellos donde operan grupos armados ilegales.

"Si logramos no polarizar este debate político y si no estigmatizamos al contrario, no va a haber ningún candidato más asesinado en Colombia", dijo el funcionario en declaraciones difundidas por su despacho.

Más temprano, el partido Cambio Radical (centro-derecha) pidió al Gobierno que suspenda las elecciones en el municipio de Potosí (Nariño, suroeste) luego de que se denunció el secuestro -aun no confirmado de manera oficial- del candidato a la Alcaldía de esa población, Óscar Lombana, integrante de esa colectividad.

Por el momento se desconocen los autores del secuestro y el Gobierno tampoco se ha pronunciado sobre esta petición.