El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas denuncia que está en prisión por "venganza y odio"

"Estamos a pocos días de cumplir dos años en prisión. Por venganza y odio, me trajeron a esta prisión, la más peligrosa de todas, para humillarme y poner en riesgo deliberadamente mi vida", escribió en su cuenta de Twitter.

​El 22 de mayo, la justicia de Ecuador ratificó la prisión preventiva contra Glas por el delito de peculado "por la irregular adjudicación del pozo Singue".

La fiscal Diana Salazar dijo que el delito por el que se investiga a Glas puede tener una pena de hasta 12 años de prisión, consignó el medio Expreso.

"Hoy me desperté con una sonrisa, me desperté feliz. Me desperté con la tranquilidad del que se sabe inocente y la gratitud del que no está solo (...) Creen que con esto van a quebrar mi espíritu, pero déjenme decirles, y a pesar de que no esté con ustedes, recíbanlo como un grito: ¡¡no lo lograrán!!", escribió Glas en Twitter.

El sábado varios ciudadanos se manifestaron en la "Marcha de la Indignación", que reclamaba la libertad del exvicepresidente.

En 2017, Glas fue condenado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.