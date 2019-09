Vicepresidenta de Perú: errores del Congreso no justifican adelanto de elecciones

LIMA (Sputnik) — La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, afirmó que equivocaciones del Congreso no justifican que se adelanten las elecciones generales, como pretende hacer el Ejecutivo mediante un proyecto de ley.

"Hay algunas actitudes (del Congreso) que son equivocadas, pero que no justifican un adelanto de elecciones, porque hay que darle seguridad jurídica al país. No debemos generar precedentes nefastos como que un día no nos gusta, recortamos el mandato, otro día nos gusta, alargamos el mandato", dijo la funcionaria en una rueda de prensa desde la sede del Legislativo.

En julio, el presidente Martín Vizcarra anunció la presentación de una iniciativa de ley al parlamento para que se acorten los mandatos presidenciales y congresales en un año mediante el adelanto de elecciones generales

Los actuales mandatos del presidente y el Congreso empezaron en julio de 2016 y deberían culminar en julio de 2021.

El proyecto del Ejecutivo propone que se celebren elecciones en abril de 2020 y en julio de ese año nuevos representantes asuman por un periodo regular de cinco años; esto con el fin de salvar una relación conflictiva insostenible entre ambos poderes.

En esta semana, diversos congresistas opositores del partido Fuerza Popular (derecha) han iniciado desde el Congreso una serie de investigaciones que, según el jefe de Estado, tienen como objetivo "amedrentar" al Ejecutivo.

En la Comisión de Fiscalización del parlamento se ha aprobado investigar al presidente por presuntamente no haber debatido con sus ministros el mensaje a la Nación en el cual informó sobre el adelanto de elecciones.

Asimismo, en la mencionada comisión se aprobó investigar a las empresas encuestadoras de Perú por presuntamente ejecutar una campaña de desprestigio contra el Congreso con la publicación de sondeos que revelan su alta desaprobación ciudadana, que nunca baja de 80% en promedio.

Aráoz indicó que estas investigaciones son "exageraciones de algunos congresistas" que no deberían anular el diálogo como método para superar la crisis entre los dos poderes del Estado.

"Estos pleitos no son buenos, no son saludables, no es bueno que la Comisión de Fiscalización vaya más allá de su función de fiscalización", comentó la vicepresidenta.

Aráoz ha manifestado que se encuentra alejada del presidente Vizcarra, y la oposición del parlamento ha señalado en repetidas ocasiones que el jefe de Estado debería renunciar para que ella asuma la presidencia en su reemplazo.