Justicia peruana prorroga decisión sobre prisión preventiva a expresidente Kuczynski

"Concluye audiencia (de la sala penal nacional de apelaciones de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios) y tribunal anuncia que comunicará su decisión vía notificación electrónica en el plazo que establece la ley", indicó el Poder Judicial a través de la red social Twitter.

En abril pasado, el exjefe de Estado fue sentenciado a arresto domiciliario por su delicado estado de salud, pues a sus 80 años padece de problemas coronarios.

El mismo día de la audiencia, el exmandatario fue ingresado a una clínica de Lima.

"En horas de la madrugada, el expresidente Kuczynski presentó una descompensación que obligó a que llamen a un médico cardiólogo y de emergencias", dijo su abogado, César Nakazaki, al diario local El Comercio.

El 28 de agosto pasado, la justicia rechazó en primera instancia el pedido de la Fiscalía de dar prisión preventiva de 36 meses a Kuczynski, decisión que fue apelada el mismo día.

Según el fiscal Domingo Pérez, a cargo del caso del expresidente, Kuczynski habría violado normas de conducta en su encierro domiciliario, por lo que consideraba que se hacía imperativo que se le recluya en un penal mientras duran las investigaciones en su contra por presunto lavado de activos en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

En la audiencia del viernes, la defensa de Kuczynski manifestó que este no había incumplido regla de conducta alguna y que mientras no cambien los motivos por los que se le dio arresto domiciliario y no prisión preventiva esta última no está justificada.

La Fiscalía afirma que Kuczynski habría incurrido en lavado de activos en la construcción del corredor vial interoceánico Perú-Brasil y el proyecto de irrigación e hidroenergético de Olmos, obras adjudicadas a la empresa Odebrecht de manera ilícita.

Ambas fueron ejecutadas en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que Kuczynski ejerció como ministro de Economía.